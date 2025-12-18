×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın Rafa Silva açıklaması Portekiz'de gündem oldu! 'Akıl alır gibi değil'

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Rafa Silva#Portekiz
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalının Rafa Silva açıklaması Portekizde gündem oldu Akıl alır gibi değil
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2025 17:27

Beşiktaş ile Rafa Silva arasındaki durum yıldız oyuncunun ülkesinde de geniş yer buluyor. Özellikle Başkan Serdal Adalı'nın yaptığı açıklamalar çok konuşuldu. Record'un direktör yardımcısı Vitor Pinto'da durum ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Haberin Devamı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın Rafa Silva ile ilgili dün yaptığı açıklamalar Portekiz'de geniş yankı uyandırdı.

Serdal Adalı, Rafa Silva için şu açıklamalarda bulunmuştu: "Rafa Silva'nın durumu belirsiz. Teknik ekip takip ediyor. Oynamak isterse oynar. 15 milyon euro bekliyoruz. Veren alır. Oyuncuya bir imza parası verildi. Bu bedel karşılanmalı. 'Devre arasına kadar oyna, sonrasında bakarız' dedim. En son asbaşkan Murat Kılıç ile konuştu. 'Sonra görüşelim.' dediler. Rafa Silva, tekrar görüşmek istemedi. Onun dışında bir iletişimimiz olmadı."

Gözden KaçmasınBeşiktaşta Mert Günok için ayrılık ihtimaliBeşiktaş'ta Mert Günok için ayrılık ihtimali!Haberi görüntüle

"AKIL ALIR GİBİ DEĞİL"

Record'un direktör yardımcısı Vitor Pinto, yaşanan bu süreçle ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Rafa'nın ayrılığıyla maaş yükünden yaklaşık 9 milyon euro üzerinde tasarruf edecek. Yani Beşiktaş, Rafa Silva’nın satışından 24 milyon euro kazanmak istiyor. Bu gerçekten akıl alır gibi değil" açıklamasında bulundu.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Rafa Silva#Portekiz

BAKMADAN GEÇME!