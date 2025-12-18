Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın Rafa Silva açıklaması Portekiz'de gündem oldu! 'Akıl alır gibi değil'

Haberin Devamı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın Rafa Silva ile ilgili dün yaptığı açıklamalar Portekiz'de geniş yankı uyandırdı.

Serdal Adalı, Rafa Silva için şu açıklamalarda bulunmuştu: "Rafa Silva'nın durumu belirsiz. Teknik ekip takip ediyor. Oynamak isterse oynar. 15 milyon euro bekliyoruz. Veren alır. Oyuncuya bir imza parası verildi. Bu bedel karşılanmalı. 'Devre arasına kadar oyna, sonrasında bakarız' dedim. En son asbaşkan Murat Kılıç ile konuştu. 'Sonra görüşelim.' dediler. Rafa Silva, tekrar görüşmek istemedi. Onun dışında bir iletişimimiz olmadı."

"AKIL ALIR GİBİ DEĞİL"

Record'un direktör yardımcısı Vitor Pinto, yaşanan bu süreçle ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Rafa'nın ayrılığıyla maaş yükünden yaklaşık 9 milyon euro üzerinde tasarruf edecek. Yani Beşiktaş, Rafa Silva’nın satışından 24 milyon euro kazanmak istiyor. Bu gerçekten akıl alır gibi değil" açıklamasında bulundu.

