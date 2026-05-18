Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan yeni teknik direktör açıklaması!

Beşiktaş’ta bugün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde başkan Serdal Adalı ile teknik direktör Sergen Yalçın’ın yaptığı toplantının ardından karşılıklı anlaşmayla yolların ayrılması kararı alındı. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, tesislerin önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"KÖTÜ BİR SEZON GEÇİRDİK"

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın kendisine gelen tepkilere takıldığını belirten Adalı, “Bugün öğlen saatlerinde hocayla bir araya geldik. Zaten bir planlama vardı. Hem geçtiğimiz sezonun bir değerlendirmesini yapmak hem de önümüzdeki sezonun planını görüşmek için. Kötü bir sezon geçirdik. Dolayısıyla tepkiler ki hocanın en fazla takıldığı hadise bu. Önümüzdeki sene de bu tepkiler olacaktı. Canı yanan taraftar bağıracak. Ben bunu her zaman saygıyla karşıladım. Bunları konuşunca hoca da bu tepkilere göğüs gerecek bir şey olmadı. Dolayısıyla yollarımızı ayırdık. Hayırlısı olsun” ifadelerini kullandı.

"ÖĞLENE KADAR AKLIMIN UCUNA AYRILIK GELMEDİ"

Camia ve taraftarın gösterdiği tepkide haklı olduğunu dile getiren Adalı, “Son 3-4 senede camiamız, taraftarımız haklı. Tepki göstermekte de haklılar. İyi bir sonuç almak için uğraşıyoruz. Olmadığı zaman da camianın tepkisi haklı. Niye bağırdılar diyeceğim bir şey yok. Ortada görünen bir hadise var. Ama her bağırıldığında her tepkide bırakıp gidecek olursak, Beşiktaş ince ip üstünde yürüyerek bir yerleri atlamaya çalışıyoruz. Böyle bir ortam varken ben de memnun değilim hoca da memnun değil. Ama bir şeyden vazgeçecek değiliz. Biz bunu başaracağız. Başarmak memnuniyetindeyiz. Bırakıp gitmek en kolayı. Mücadeleye devam edeceğiz. Alternatif hoca var mı diye soracaksınız. Öğlene kadar aklımın ucuna ayrılık gelmedi. Problemi tartışacağız ama önümüzdeki sene gelecek tepkilere hoca buna hazır hissetmedi kendini” diye konuştu.

"HOCA TAZMİNAT TALEP ETMEDİ"

Sergen Yalçın’ın tazminat talebinde bulunmadığını da belirten Serdal Adalı, “Serkan Reçber ile buluşacağım. Hoca camiaya uzak bir insan değil. Gerekirse ona da sorarız. Aklındaki oyuncuları da sorarız. Çok kısa zamanda teknik direktör konusuna başladık. Kimse merak etmesin. Hoca tazminat talep etmedi. Haziran maaşını da istemedi. Sadece Mayıs maaşını ödeyeceğiz. Ekibine ben teklif ettim. Onlara teşekkür maiyetinde bir şey yapıp helalleşip ayrılacağız. Serken Rençber ile de konuşacağım. Aylardır çalışıyor. En azından çalışmaları bir göreyim. Raporlasın bana. Ondan sonra oturup, konuşacağız. Yeni teknik direktörün fikirleri de önemli” dedi.

"ŞENOL HOCA İLE ÇALIŞMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

Serdal Adalı, gelecek sezonda eski teknik direktör Şenol Güneş ile çalışmayı düşünmediklerini söyledi. Tecrübeli teknik adam ile uzun zamandır telefonla dahi görüşmediklerini dile getiren Adalı, sözlerini şöyle tamamladı:

“Şu ana kadar yerli mi olur yabancı mı olur bakmadık. Bir şeyler yazılıyor hoca buradayken birini aramamız bize yakışan bir şey değil. Sergen hocaya aklımın ucundan öyle bir şey geçmez. Çalışıp uzatmadan hocayı belirleyeceğiz. Şenol hocayı çok severim. Beraber de çalıştık. Sergen hocadan sonra bu işlerin çok büyük konuşması olmaz ama Şenol hocayla çalışmayı düşünmüyorum. Yazıyorlar ama hocaya da ayıp ediyorlar. Hiç görüşmedik. Aylardır telefonla bile konuşmadık. Bir şekilde bulacağız.”

