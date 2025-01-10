Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan yeni teknik direktör açıklaması

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Beşiktaş başkanı Serdal Adalı, takımın bugünkü antrenmanı öncesi basın mensuplarına teknik direktör arayışlarıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

"Sosyal medya baskısıyla karar almamızı kimse beklemesin"

Aceleye getirmeden, hata yapmadan bir süreç geçirmemiz lazım. Beşiktaş'ın teknik direktör ve transfer konusunda hata yapma lüksü yok. Geçtiğimiz hafta Sergen Hoca'yla görüştük. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, iyiye de gidiyormuş herhalde. Yabancı hoca alternatiflerimiz vardı, onlarla görüştük. Görüşmeye de devam ediyoruz. Beşiktaş'ın değerini bilen bir teknik direktör istiyoruz. Hiç kimse bizden sosyal medya baskısıyla falan transfer yapacağımızı, teknik direktör getireceğimizi beklemesin. Camiam da onun için bu görevi bana verdi.

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"Yanlış tercihlere büyük tazminatlar ödedik"

Teknik direktörümüz var, çalışmalarına gayet iyi devam ediyor. Bittiği dakika sizlerle paylaşacağım. Dikkat ederek seçimlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Bir hata, çok ağır mali tablolara sebebiyet veriyor. Yanlış hoca seçimlerinden dolayı bugüne kadar 20 milyon euroya yakın tazminat ödemişliğimiz var. Bu hataları yapmamak istiyoruz. Camiam benim ne demek istediğimi anlıyor.

Montella cevabı: Yazılmayan isim kalmadı

Arayışımız süre alabilir. Şu anda da iyi giden bir hocamız var. Bittiği gün en güzel şekilde duyurusunu yaparız. İsimler başından beri geçiyor. Sosyal medya ve basında yazılmadık isim kalmadı. Hiçbiriyle de oturup konuşmadık. Telefon ve zoom görüşmeleri oluyor. Yüz yüze görüşmeden karar vermem. Yüz yüze görüşüp karar verdiğimiz an herkesin haberi olur. Dünyada boşta veya çalışan hoca bırakmadınız.

Yeni scout şefi ne zaman gelecek?

Scout şefi geçen hafta İstanbul'a geldi, iki gün kaldı. Görev yaptığı kulüple sözleşmesinde sıkıntı yaşadı, sözleşmesini çözdüğü an açıklayacağız. Böyle bir görevde bulunan bir insanın hemen gidiyorum deme durumu olmuyor. Kulübünün de istekleri var, onları yerine getirmeye çalışıyor. Çalıştığı kulüple sorununu çözdüğü dakikada açıklayacağız.