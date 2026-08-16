Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan yeni sezon mesajı

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Süper Lig 2026-2027 sezonu ilk haftasında Beşiktaş, bu akşam Eyüpspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlıların başkanı Serdal Adalı, bu maç öncesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile taraftarlara ve camiaya seslendi.

Adalı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Değerli Beşiktaşlılar,

Kıymetli büyüklerim, sevgili kardeşlerim...

Bugün evimizde, hep beraber yeni sezona merhaba diyoruz. Başlangıçlar özeldir, heyecanlıdır, kıymetlidir. En güzel, en anlamlı başlangıçları yaparken sevdiklerimiz de hep yanımızda olsun isteriz.

Bugün de evimizde, büyük Beşiktaş ailesiyle bir arada olmak, sezonu güzel bir galibiyetle açmak, birlik beraberliğimizi, gücümüzü göstermek istiyoruz. Taraftarla takım arasında doğru bağ kurulduğunda, saha içi ve saha dışı gücümüz birleştiğinde her şey istediğimiz, beklediğimiz gibi olacak.

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Ben Beşiktaş taraftarının takıma bu gücü vereceğinden eminim. Birlikte çalıştığım yol arkadaşlarıma, oyuncularıma, taraftarıma, camiama çok inanıyorum. Yeni sezonun Beşiktaşımız için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum."