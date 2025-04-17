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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan transfer ve ayrılık açıklaması: 3 futbolcuyla ilgileniyoruz

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#Beşiktaş#Serdal Adalı#Süper Lig
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalıdan transfer ve ayrılık açıklaması: 3 futbolcuyla ilgileniyoruz
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2025 18:49

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yaz transfer dönemindeki planları hakkında önemli açıklamalar yaptı.

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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, sezon sonunda yapacakları transfer operasyonu hakkında TRT Spor'a konuştu.

İşte Serdal Adalı'nın sözleri;

Ansu Fati, Patrick Berg ve Samuel Dahl'ı Twente maçından sonra alacaktık. Amacımız bu üç transferi bitirmekti, olmadı. Ansu Fati ile hoca konuştu, anlattı. Çocuk hevesliydi, babasıyla görüşüldü. Devre arası planımızı Avrupa kupalarından elenmemiz bozdu. Patrick Berg istiyoruz, oyuncu da istiyor.

SANTFOR ALACAĞIM

Alexander Sörtloh olmaz! Olsa, ilk Beşiktaş konuşur. Konuştuk, konuşmadığımızı mı zannediyorsunuz. Yedeği yok, bırakmıyorlar. Santrforda konu başka başka isimler olabilir ama bir santrafor alacağım.

HOCA İSTEDİ

Forvet, sol açık ve 6 numaraya hoca transfer istedi. Yine aynı şekil devam ediyoruz.

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AYRILACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ

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Üç futbolcuyla ilgileniyoruz ve üzerinde çalışıyoruz. Sekiz olursa, birileri gitmeden ihtimali yok. 50 milyon euro verip, oyuncuları göndermem! Makul şekilde gidecek oyuncular da var. Immobile gelecek sezonun parasını alıp gitmek istemez, o karakterde değil. Aldığım geri dönüşlere göre Immobile'nin sezon sonunda ayrılacağını düşünüyoruz.

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SEMİH KILIÇSOY'A TEKLİF GELDİ

Semih Kılıçsoy'a devre arası ilgi oldu ama reddettim. Değişik rakamlar, değişik projeler var. Sezon sonunda Beşiktaş'ın faydasına olacak bir proje olursa, kendine de bu değişiklik iyi olacaksa kiralık gider. Satmaktan bahsetmiyorum. Seneye ve daha sonraki sene hayal ettiğimiz projeyi gerçekleştireceğiz.

KAMPA YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ

Forvet, 6 numara ve sol açık transferlerini kampa yetiştirmek istiyoruz. Gerekli noktalarda 3'e, 5'e bakmayacağız. Beşiktaş bugün bu durumdaysa, %70 sebebi yaz kampını kötü geçirmektir. Avrupa'dan pilot takım almak için de çalışıyoruz.

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#Beşiktaş#Serdal Adalı#Süper Lig

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