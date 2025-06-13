Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’dan transfer müjdesi! ‘Dünya yıldızı golcü geliyor’

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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yeni sezon öncesi hem yapılacak transferler hem de son gelişmeler hakkında çok özel açıklamalarda bulundu.

'ELİMİZDE GENİŞ DATA VAR'

"Genel anlamda dünya futbolunda sağ ve sol bek ile santrfor bölgesi için bu yıl fazla bir alternatif yok. Kanat mevkiileri için tam tersi bir durum var. Transferde aceleci olmuyoruz. Elimizde geniş bir data var."

'SANTRFORA DÜNYA YILDIZI'

'Santrfor için dünya yıldızı bir oyuncu alacağız. İki kanat ve bekler için de hummalı çalışmamız var. Taraftarımız rahat olsun. Hiç sıkıntı yapmasın. Sezon sonuna kadar yarışın içinde olan bir takımları olacak. Atkılarını hazırlasınlar, formalarını alsınlar. Sözleşmesi biten oyuncular ile devam etmeyeceğiz. Kontratı devam edenlerle de görüşmelerimiz sürüyor. Masuaku ayrıldı. Yabancılar içinde 4-5 isimle de yol ayrımı olabilir.'

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'SOLSKJAER DEMİR EGE'Yİ İSTİYORDU'

"Demir Ege’nin dönmesini, teknik direktörümüz Solskjaer istiyordu. Şu an gidecekler, gelecekler ve kiraya gönderileceklerle ilgili hummalı bir çalışma var. Immobile kalsın ya da gitsin, buna kendisi karar verecek. Ancak santrfor getireceğim. Avrupa’da genç oyuncu arayışlarımız var. Yöneticimiz Aykut Torunoğlu, bu bölgeye çok hakim."

'YATIRIMLAR SÜRECEK'

"Oyuncu araştırma birimimiz, 4 kıtada birden sahada. Dikilitaş ise kulübün kurtuluş projesi. Kongreden yetki almak için hiç endişem yok. İstanbul Havalimanı’na yakınında bir yüz dönümlük yer tahsisi var. Alt yapıyı, komple Fulya’dan taşıyacağız. Daha başka yatırımlar için de temaslarımız sürüyor."

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