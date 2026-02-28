Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan transfer müjdesi! 'Asıl yıldız yağmuru o dönem'

Haberin Devamı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, medya, sinema ve sanat dünyasına iftar verdi. Statta yapılan iftara Siyah-Beyazlı renklere gönül veren ünlüler katıldı. Adalı, yemekte açıklamalarda bulundu.

Adalı’nın sözlerinden ön plana çıkanlar şöyle oldu:

"SERGEN HOCA KİMİ İSTEDİYSE ALDIM"

“Hep dediğim güzel bir söz var. ‘Bir çiçek açtı diye bahar gelmez’ bu yüzden öyle fazla uçmamak gerek. Yere sağlam basıyoruz. Beşiktaş tarihinde böylesi yok. Devre arasında 7’si banko 11 oyuncu almak. Sadece bizim değil hiç bir kulübün yok. Sergen hoca kimi istediyse aldım. Artık mazeret kalmadı. Top teknik ekipte.”

FENERBAHÇE KIRILMA ANI OLDU

"Derbi sonrası soyunma odasına indim. Hocanın takımın suratları doğal olarak asık. Benden tepki bekliyorlar. Aynen şunu dedim, “Bu takım bu ligde bir daha yenilgi yüzü görmeyecek..” Nitekim öyle oldu. Hatta Sergen hoca, “Başkan bir laf ettiniz. Hiç yenilmedik” diyor şimdi."

"BEŞİKTAŞ BİTTİ DEMEDEN BİR ŞEY BİTMEZ"

"Keşke her hafta büyük takımlara karşı oynasak. Geçen sene Beşiktaş ruhunu taşımayan oyuncular ile derbileri kazandık. Yaptığımız takviyeler bir başka. Hepsi takımın parçası oldular. Ruhumuzu sahada temsil ediyorlar. Yani, derbileri kazanıp ligin zirvesini belirleyeceğiz. Daha durun bakalım. Beşiktaş bitti demeden bir şey bitmez."

"YAZ DÖNEMİ KİMLERİ ALACAĞIMIZI DA HERKES GÖRECEK"

"Ara dönemde transfer öyle kolay değil. İstediğimizi almak için uğraştık. Bu yüzden uzadı. Taraftar kendi açısından haklı. Bir an önce yıldızları görmek istiyor. Oh imza günü yaptık. 5 bin kişi geldi. Oh ile Agbadou’yu aynı uçakla getirmek istedim. Son anda Oh için pürüz çıktı. Olmadı. Bize transferde laf edenler, geçmişte kimleri almışım, ona baksınlar. Yaz dönemi kimleri alacağımızı da herkes görecek. Asıl yıldız yağmuru o dönem.”