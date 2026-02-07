Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan taraftara çağrı!

Haberin Devamı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla siyah-beyazlı taraftarlara birlik ve sabır çağrısında bulundu.

İşte başkan Adalı'nın paylaşımı;

"Bugün puan tablosunda belki istediğimiz yerde değiliz. Ama biz günü kurtarmaya değil, yarınları kurmaya geldik. Gayemiz günü kurtarmak, gelip geçici mutluluklar değil, istikrarlı ve güçlü bir Beşiktaş'tır."

"Sizden isteğim yalnızca şu: Skor ne olursa olsun, bu genç kadronun ve bu yeni yapının arkasında dağ gibi durmanız. Stadyuma gelirken tüm kırgınlıkları kapıda bırakın. Yeni evlatlarımızı, o formayı ilk kez sırtına geçirecek kardeşlerimizi, bize yakışır Beşiktaşlılık duygusuyla, o ruhla karşılayın. Onlara sadece futbolu değil, Beşiktaşlı olmanın gururunu yaşatın. Beşiktaş'ın dününde siz vardınız, bugününde siz varsınız, yarınında siz olacaksınız."

"Aslolan Beşiktaş'tır!"