×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan müjde! 3 transferi açıkladı

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Transfer#Serdal Adalı
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalıdan müjde 3 transferi açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2025 14:25

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yeni sezon öncesi müjdeyi verdi. Siyah beyazlıların patronu, 3 iyi transfer yapılacağını duyurdu. İşte o sözler... 

Haberin Devamı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.


Adalı, TRT Spor'a yaptığı konuşmada 3 önemli transferin yapılacağını müjdesini verdi. 


Adalı bununla beraber gelecek sezona Solskjaer ile başlanacağını ifade etti. 


İşte o açıklamalar: 
"Üç iyi transferi kampa yetiştirmeyi planlıyoruz. Öncelikli mevkilerimiz Santrfor, sol kanat ve orta saha. Bu 3 bölgeye yapacağımız transferler tartışmasız, net ve direkt ilk 11’e isimler olacak.


Yeni sezona Ole Gunnar Solskjaer ile başlayacağız. Tekrar söylüyorum Türkiye’deki en pahalı futbol yapılanmasını oluşturduk." 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Transfer#Serdal Adalı

BAKMADAN GEÇME!