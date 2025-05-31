Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan müjde! 3 transferi açıkladı

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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.



Adalı, TRT Spor'a yaptığı konuşmada 3 önemli transferin yapılacağını müjdesini verdi.



Adalı bununla beraber gelecek sezona Solskjaer ile başlanacağını ifade etti.



İşte o açıklamalar:

"Üç iyi transferi kampa yetiştirmeyi planlıyoruz. Öncelikli mevkilerimiz Santrfor, sol kanat ve orta saha. Bu 3 bölgeye yapacağımız transferler tartışmasız, net ve direkt ilk 11’e isimler olacak.



Yeni sezona Ole Gunnar Solskjaer ile başlayacağız. Tekrar söylüyorum Türkiye’deki en pahalı futbol yapılanmasını oluşturduk."