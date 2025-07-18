Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan Gedson ve transfer açıklaması: Benim oyuncum zaten!

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Beşiktaş, Gedson Fernandes'in bonservisinin tamamını almak için çalışmalarını sürdürürken; görüşmelerin perde arkası ortaya çıktı.

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, Orkun Kökçü'yü renklerine bağlamak için Portekiz'e gittiğinde Gedson'un bonservisinin diğer yarısını almak istedi.

Ancak şu ana kadar Benfica ile anlaşmaya varılamadığı aktarıldı.

"BENİM OYUNCUM ZATEN"

Adalı'nın bu konu hakkında, "Bonservisinin %100'ünü almadığım sürece sözleşmesini uzatacağım, zaten benim oyuncum. Beşiktaş'ta oynamaya devam eder." dediği aktarıldı.

GEÇEN SEZONKİ PEFORMANSI

2024/25 sezonunda Beşiktaş forması ile tüm kulvarlarda 49 maça çıkan Portekizli orta saha oyuncusu, 12 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.