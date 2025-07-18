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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan Gedson ve transfer açıklaması: Benim oyuncum zaten!

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#Beşiktaş#Serdal Adalı#Gedson Fernandes
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalıdan Gedson ve transfer açıklaması: Benim oyuncum zaten
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2025 17:05

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Gedson Fernandes için Benfica ile görüşmelerde bulunduğunu ifade etti ve transfer akıbetine dair konuştu.

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Beşiktaş, Gedson Fernandes'in bonservisinin tamamını almak için çalışmalarını sürdürürken; görüşmelerin perde arkası ortaya çıktı.

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, Orkun Kökçü'yü renklerine bağlamak için Portekiz'e gittiğinde Gedson'un bonservisinin diğer yarısını almak istedi.

Ancak şu ana kadar Benfica ile anlaşmaya varılamadığı aktarıldı.

"BENİM OYUNCUM ZATEN"

Adalı'nın bu konu hakkında, "Bonservisinin %100'ünü almadığım sürece sözleşmesini uzatacağım, zaten benim oyuncum. Beşiktaş'ta oynamaya devam eder." dediği aktarıldı.

GEÇEN SEZONKİ PEFORMANSI

2024/25 sezonunda Beşiktaş forması ile tüm kulvarlarda 49 maça çıkan Portekizli orta saha oyuncusu, 12 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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#Beşiktaş#Serdal Adalı#Gedson Fernandes

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