Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan Bankalar Birliği ve transfer açıklaması

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Beşiktaş'ta olağan seçimli genel kurul 11 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. Siyah-beyazlı ekipte başkanlık için Serdal Adalı ve Gürkan Aksoy yarışacak.

Seçim öncesinde mevcut Serdal Adalı, yeni yönetim kurulunun tanıtırken projelerini, yaz transfer döneminin planlamasını ve hedeflerini anlattı.

'İşimize konsantre olduk'

Adalı, "Yine bir seçim öncesinde sizlerle bir aradayız. Bu görevi üstleneni 4 aylık bir süre geçti. Biz göreve geldiğimiz andan itibaren gücümüzü, aklımızı, imkanlarımızı ve tüm imkanlarımızı hizmete sunduk. Hepimiz bir kaos içindeydik. Sportif ve mali açılardan umutsuz bir durum vardı. Kurumsallıktan uzaklaşmış, itibar kayıplarıyla geçen günler yaşıyorduk. Biz düzgün bir yapının temellerini atabilmek için bu süreci geçirdik. Popülist söylemlerden uzak durup sadece işimize konsantre olduk." dedi.

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'Hızlı adımlar attık'

"Bugün Beşiktaş'ta artık yeni projeler konuşuluyor. Finansal bağımsızlık konusu tartışılıyor. Beşiktaş haberleri artık spor medyasının ötesinde ekonomi kanallarına taşınıyor. Camiamızda 'artık gemi batıyor, limana nasıl yanaştıracağız' diye bakılmıyor. Tüm yaşadıklarımızı hatırlarsak sadece 4 ayda bu noktaya gelebilmemizin önemine dikkat çekmek istiyorum. Bundan sonra o kaotik dönemlere dönmeyeceğiz, bu bizim camiamıza sözümüzdür. Bu amaçla attığımız çok önemli adımlar var. Bir yerde çözüm bulabilmenin en önemli adımı teşhisi doğru koyabilmektir. Büyük küçük demeden her konunun üzerine düşerek teşhisleri doğru koyduğumuzu düşünüyoruz. Bu teşhisleri çözebilmek için de kısa süre içinde hızlı adımlar attık."

Adalı sermaye artırımıyla ilgili, "Bildiğiniz üzere sermaya artış sürecimiz tamamlandı. Öncelikle bilinmesini isterim ki Beşiktaş'ın tarihindeki en büyük sermeye artışı gerçekleşmiştir. Tarihimizin en yüksek tutarlı borç ödemesi yapılacaktır. Artık bir şeyler değişmeye başladı. Ben bu süreçte ilgili yönetim kurulu arkadaşlarıma ve bize destek olan tüm yatırımcılara ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Elde ettiğimiz tüm geliri Bankalar Birliği'ne yatıracağımızı söyledik. 1.4 milyar TL'lik geliri borcumuzu azaltmak için kullanacağız. Bu tutar ile faiz yükümüz de aynı oranda azalmış olacaktır. Ayrıca bu artış ile mali yapımız UEFA Uyum Anlaşmasına da uygun hale gelmiştir. Sermaye artışıyla TFF harcama limitleri konusunda elimiz çok rahatlamıştır. Bu sürecin başında ne dediysek öyle ilerleyeceğiz." dedi.

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Adalı sözlerine şöyle sürdürdü,

"Sermaye artışında gönül isterdi ki tüm borcu kapatalım. Verdiğimiz söz gereği bu konu üzerinde göreve gelir gelmez çalışmaya başladık. Olabilecek tüm aşamaları en hızlı şekilde geçtik. Bu süre zarfında dünyada ekonomik gelişmeler, genel konjektür ve hatta deprem gibi durumlar borsa endekslerinde ciddi değer kayıplarına neden oldu. Az çok demeden destek olan herkese teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bankalar Birliği borcumuzun tamamı kapanmamış olabilir. Bu süreç sonunda biraz kırgınlığım olabilir. Beşiktaşlı iş adamlarının bu çabamızı desteklememizi isterdim. Kim bilir belki de önceki dönemlerde yaşanan güven kayıpları geride durmalarına sebep oldu. Ben bu kişilerden her şeye rağmen gün bugündür demelerini beklerdim. Biz bu kulüp içi siyaseti bugün bırakmayacaksak nasıl birlik olacağız?"

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Hedefledikleri yeni projelerle ilgili Adalı, "Yeni projeler geliştirmek zorundayız. Beşiktaşlılar asla vazgeçmez demiştim. Biz çalışmaya devam edeceğiz. Bu yoldaki en önemli adımlarımızdan biri de gayrimenkul projeleri olacak. Mali yapımımızı düzeltmek için çok önemli adımlar atıyoruz. Ben bu alanda yeni bir bilgiyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Yaptığımız görüşmeler sonucunda Yeni İstanbul Havalimanı yakınlarında yer alan yaklaşık 100 dönüm büyüklüğündeki arazinin kulübümüze tahsisi için çok önemli bir yol katetmiş bulunuyoruz. Hayalim olan altyapı projesini burada gerçekleştireceğiz. Bu araziyi almamız halinde altyapı tesisleri yapmaya başlamak istiyoruz. Umarım bu projeyle ilgili müjdeleri de vermek bize nasip olur. Mevcut tesislerimize ek olarak yeni tahsisler veya iş birliği anlaşmalarıyla önemli tesisler kazandırmak için görüşmelerimiz devam ediyor." açıklamasında bulundu.

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'İsimlerden bağımsız en düzgün yapıyı kurmak için çabalıyoruz'

Yeni sezonun transfer planlamasını paylaşan Adalı, "İsimlerden bağımsız en düzgün yapıyı kurmak için çabalıyoruz. Hazır transfer sezonu da yaklaşırken kimler gidecek ve kimler gelecek diye merak ettiğinizi biliyoruz. Önümüzde 4 maç var. Önümüzdeki dönemin transferleriyle ilgili şifreleri paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki sezondan itibaren Türk oyuncular, deneyimli Avrupa seviyesindeki oyuncular ve uluslararası yetenekler üzerine kurulmuş bir kadro anlayışımız olacak." ifadelerini kullandı.

'Özlediğimiz Beşiktaş'ı hep berabere inşa edeceğiz'

Adalı transfere ilişkin, "Hocanın raporu doğrultusunda hangi bölgeye kaç transfer gerekiyorsa o kadar transfer yapacağız. Bu transferleri de ifade ettiğim standartlar doğrultusunda yapacağız. Özellikle takım içinde mali dengelere de azami ölçüde dikkat edeceğiz. En az 3 transfer dönemi sözlerini benim ağzımdan duydunuz. Bunlar öylesine söylenmiş sözler değildir. Bahsettiğim kadro planlamasını sağlıklı bir şekilde yapabilmek için zamana ihtiyacımız var. Artık özlediğimiz, beklediğimiz başarılı günlerin gelmesi için çok çalışıyoruz. Biz artık sürdürülebilir başarılara ulaşan bir takım istiyoruz. Denk bütçelerle her yıl büyüyen amatör branşlar hedefliyoruz. Gelmiş geçmiş bu kulübe hizmet eden herkesin, eski başkanların kenetlendiği günleri görmek istiyoruz. Özlediğimiz Beşiktaş'ı hep berabere inşa edeceğiz." dedi.

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'Yüzde 50’sini almadan Gedson’u satmam'

"Yüzde 50’sini almadan Gedson’u satmam. Elan'ı gerekirse sezon başında bir İstanbul takımına kiralık vereceğim ama önümüzdeki devre arasında onu göreceksiniz. Onun için Atletico Madrid'le kavga ettik. Başına gelmeyen şey kalmadı geldiğinden beri. Göreceksiniz nasıl bir oyuncu olduğunu. Ole Gunnar Solskjaer, Mustafa Erhan'ı Ajax maçında sahaya atarak gelişimini bir yıl geriye atmışlar"

'Rio Ave, Demir Ege'nin opsiyonunu kullanacak'

Kiralık olarak forma giyen Demir Ege için açıklamada bulunan Başkan Adalı, 'Rio Ave, Demir Ege'nin satın alma opsiyonunu kullanacak. Başka bir kulüple anlamışlar, 5'i verecekler, sonra başka kulübe satacaklar.'

'Sörloth alacağıma, Osimhen alırım'

Forvet transferinin sorulması üzerine Serdal Adalı, ' 27 milyon Euro verip Sörloth alacağıma, 60 milyon Euro verir Osimhen'i alırım. Bu işler para.' dedi.