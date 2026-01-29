Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı transferi açıkladı! 'Bu akşam gelecek'

Haberin Devamı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah beyazlıların gündemi hakkında açıklamalarda bulundu.

Serdal Adalı'nın açıklamaları şu şekilde:

"DÖRT YÖNETİM KURULU ÜYEMİZİN İSTİFA ETTİĞİ YÖNÜNDEKİ HABERLER ASILSIZDIR"

"Dört yönetim kurulu üyemizin istifa ettiği yönündeki haberler asılsızdır. Bunlar taraftarımızı ve camiamızı tahrik etme çabasıdır. Bu kulübün mali yönden çökmesi isteyenler ve bu kulübü pazarlık malzemesi etmek isteyenler var. Bunlar Beşiktaş'ın mali bağımsızlığını eline almamasını isteyenlerdir."

"BU YALAN HABERLERİ YAYANLAR, BU KONULARI HİÇ Mİ GÖRMEDİLER"

"Yalan haberler gündem olurken, ortalığı ayağa kaldırmamız gereken başka işler var. Biz suni gündemlerle uğraşırken birkaç gün önce SPK tarafından tarihin en büyük cezası verildi. Beşiktaş hisselerindeki piyasa bozucu hamleleri sebebiyle pek çok kişiye ceza kesildi. Ne hikmettir ki bu konunun lafını dahi etmediler. Bu yalan haberleri yayanlar, bu konuları hiç mi görmediler."

Haberin Devamı

"CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINI GÖREVE DAVET EDİYORUM"

"Beşiktaş, bu yüzden büyük bir cezayla karşı karşıya kaldı ama kimse ses etmiyor. Bu kadar büyük fiyat hareketlerinin kendi kendine gerçekleşmeyeceği de malumunuzdur. Cumhuriyet Başsavcılığını göreve davet ediyorum. Bu işin içerisinde kim varsa hesabının sorulması için davet ediyorum."

"BİZ GELDİĞİMİZDE BEŞİKTAŞ KULÜBÜ DİBİN DİBİNDEYDİ"

"Dikilitaş’ta yapılan satışlara 400 milyon doların altında gelir elde edilmeyecek. Beşiktaş’ın bu projeden payı da %50’dir. Bu da demektir ki bize gelecek asgari rakam 200 milyon dolardır. Biz geldiğimizde Beşiktaş Kulübü dibin dibindeydi. Beşiktaş, idari ve mali açıdan işgal altındaydı."

"İSTİFA TEZAHÜRATLARIYLA BEŞİKTAŞ DİZAYN EDİLEMEZ"

"İsyan çıkararak, istifa tezahüratlarıyla Beşiktaş dizayn edilemez. Yönetim istifa” diyenler de dahil bütün Beşiktaşlılarla yarın “Şampiyon Beşiktaş” diye bağıracağız.

Haberin Devamı

"BİR YILDA OTUZUN ÜZERİNDE ADAM YOLLADIM BU TAKIMDAN"

"Biz göreve geldiğimizden beri Bankalar Birliği'ne 32 milyon euro ödedik. Bugüne kadar yapılan sponsorluk anlaşmalarından çok daha büyük tutarda anlaşmalarda son aşamaya geldik. 1 yılda 71 milyon euroluk satış yaptık. Bir yılda otuzun üzerinde adam yolladım bu takımdan. Gerisi hep bizden önce gelen, Beşiktaş'a mali külfet oluşturan oyuncular. Biz hala bu oyuncuların maaşlarını ödemeye devam ediyoruz. Kim aldı bu oyuncuları?"

"BU TAKIMDA HER SES YÜKSELDİĞİNDE HOCA VE BAŞKAN MI DEĞİŞECEK?"

"Beşiktaş’ın artık başkan ya da teknik direktör değişikliğine tahammülü kalmamıştır. Bu takımda her ses yükseldiğinde hoca ve başkan mı değişecek? Bu kültürleşmiş yozlaşmayı ortadan kaldırmamız gerekiyor."

Haberin Devamı

"SERGEN YALÇIN'A VE PLANLAMAMIZA GÜVENİYORUZ"

"Futbol takımımız istediği sonuçları alamadı. Bazı değişim sancılarının olabileceğini tahmin ediyordum. Ancak şampiyonluk hedefinden uzak kalmamız kabul edilemez. Birkaç maç şans yanımızda olsa, kırılma hataları olmasa her şey farklı olabilirdi. Beşiktaş'ın çok kaliteli ve karakterli futbolcu topluluğu var. Eksiklerimiz var, bundan sonra yapacağımız transferlerde takım ruhu taşıyan isimler getireceğiz. Sergen Yalçın'a ve planlamamıza güveniyoruz."

"TEPKİ ALMAMAK İÇİN 5 MİLYON EUROLUK ADAMA, 10 MİLYON EURO MU VEREYİM?"

"İstediğimiz transferlerde sorunlar çıktı. Kulüpleri bırakmak istemedi veya çok para istediler. Şimdi tepki almamak için 5 Milyon euroluk adama, 10 Milyon euro mu vereyim? Ben bunu yapmam. Beşiktaş'ı zarara uğratmaktansa, transfer yapamayan başkan olarak anılmaya razıyım. "Bu kulüp finansal olarak işgal altındaydı. Beşiktaş’ın artık faizli borcu kalmayacak veya kasasında parası ya da varlığı olacak. Geçtiğimiz günlerde Özgür Özel ile yaptığım görüşmelerden sonra öküz altında buzağı aramaya başlanmış. Beşiktaş’ın menfaati neredeyse Serdal Adalı oradadır. Bizim Beşiktaş’ın çıkarlarını korumak dışında gizli ajandamız yok."

Haberin Devamı

"YANLIŞ DEDİĞİMİZ TRANSFERLERİ DE KİRALIK OLARAK YAPMIŞIZ VE TEK KURUŞ ZARAR VERMEDEN GÖNDERMİŞİZ"

"Geldiğimizden beri futbolcuların maaşları mı gecikti, personelin maaşı mı aksadı? Kulübe ihtar, ceza mı getirmişiz. Bazı transferlerden de kar ettiğimiz bir kadro hazırladık. Yanlış dediğimiz transferleri de kiralık olarak yapmışız ve tek kuruş zarar vermeden göndermişiz. Beşiktaş’ta kabul edilmesi gereken bazı gerçekler var. Göreve geldiğimizden bu yana tarihin en yüksek borcu ödendi. Bankalar Birliği’ne 32 milyon Euro yatırdık, birçok sponsorluk getirdik. Bazı anlaşmalarda son aşamaya geldik. 71 milyon Euro oyuncu satışı yapıldı, Dikilitaş projesi yapıldı. İlk hedefimiz Dikilitaş’ın ekonomik getirisini kasaya koyup Bankalar Birliği’nden çıkmaktır."

Haberin Devamı

"BEŞİKTAŞ'I LAYIK OLDUĞU YERE GETİRMEDEN GİTMEYECEĞİM"

"Finansal tabloyu düzelttikten sonra herkes aday olur. Ancak bu kulübü eski günlerine döndürmeyeceğim. Tüzük değişikliği yapmadan, Beşiktaş'ı layık olduğu yere getirmeden gitmeyeceğim. Önce bu borcu ödeyeceğim. Sonra gelen başkanlar, gelirden fazla para harcarsa, sorumlu olacak. Değiştirelim tüzüğü... Kimse gelirinden fazla borçlanamasın ve şahsi olarak sorumlu olsun. Kim Beşiktaş'a bizim gözümüzle bakıyor, görelim."

"BEŞİKTAŞ'IN İYİLİĞİ İÇİN HER PROTESTOYA BOYNUM KILDAN İNCEDİR"

"Taraftarlarımız üzgün ve kızgın, çok daha iyi Beşiktaş görmek istiyorlar. Onları anlıyorum, ben de bu yoldan geliyorum. Elimizden gelen ne varsa yapıyoruz. Cumartesi ilk düdükle protestolar başlayacak ama çocuklarımızın ayakları titreyecek. Beşiktaş'ın iyiliği için her protestoya boynum kıldan incedir. Yeter ki o forma altında çocuklar kendini değersiz hissetmesin ve kendi evinde baskı yaşamasın. Herkesi takımına destek olmak için davet ediyorum."

"TELEFONA GÜNDE 300 FUTBOLCU BİLGİSİ GELİYOR, BÖYLE TRANSFER YAPMIYORUZ"

"Sergen Yalçın ve Serkan Reçber'in kurduğu ekiple transfer çalışması yapıldı. Her bölge için 2-3 alternatifli liste çıkarıldı. Telefona günde 300 futbolcu bilgisi geliyor, böyle transfer yapmıyoruz arkadaşlar. Gecikmeler, aksilikler oldu. Örnek olarak yaz sezonunda bir teklif gelseydi, futbolcumuz için yüksek para istemeyecektim ama ben de onun yerine adam alacağım. 20 milyon euroluk oyuncuya, 30 milyon euro isteniyor.

Buna karar vereceğiz. Şuradan kalktıktan sonra akşam 20:00'e kadar her oyuncunun transferini bitiririm ama mali olarak bakmak lazım. Kaos olacak diye sokağa para atmam. İki futbol takımı maaşı ödüyoruz. Gecikiyor ama Beşiktaş'ın tek kuruşunu heba etmem. Pahalıya oyuncu da alacağız, fazla da vereceğiz ama bilin ki, o futbolcuyu daha sonra sattığımızda daha fazla gelir elde edeceğiz. Yaz transfer döneminde aldığımız oyunculardan zarar etmeyeceğimizi söyledim, etmeyeceğiz işte... Son sözleşmesini yapacak futbolcu almayacağım. Bir gecikme oldu, bunu da değerlendiriyoruz. Transfer dönemi bittikten sonra masaya yatıracağız."

"MİNİMUM 4 OYUNCU TRANSFER EDECEĞİZ"

"Orta sahaya bir transfer bugün akşam gelecek. Planlamada 3 oyuncu daha var. Alternatif oyuncular var, gelecek seneye yönelik. Daha genç oyunculardan oluşan bir liste var. Avrupa'da transfer bittikten sonra vaktimiz var. Son dakikaya kadar değerlendireceğiz. Minimum 4 oyuncu transfer edeceğiz, Yasin Özcan dahil değil."

"AVRUPA İÇİN UMUTSUZ DEĞİLİM"

"Bu sene bir şekilde Avrupa'ya katılacağız. hedef her zaman şampiyonluk ama bu dönem Avrupa'ya katılacağız. Kupanın da en büyük favorisi Beşiktaş. Lig daha uzun, ne olacak, bilmiyorum. Transferleri bitirelim, ikinci devre çok daha farklı Beşiktaş ortaya çıkması lazım, şu transferleri gerçekleştirirsek.. Avrupa için umutsuz değilim."

"KRISTJAN ASLLANI GELİYOR"

"Kristjan Asllani geliyor. Inter ve oyuncu ile anlaştık. Inter ile Torino arasında fesih süreci var. Bu akşam ya da yarın sabah gelecek. David Jurasek kiralıktı, teşekkür ettik ve yolladık. Aldığımız oyuncuların bir tanesinden bile zarar etmeyeceğiz. Çok kar edeceğiz iddiaları olur ama zarar etmeyeceğiz. Kış transferi çok zor, geçen sene iki genç Keny Arroyo ve Alan Ricardo'yu bu yüzden aldık. Yatırım yapmayı seçtik. Çok paralar istiyorlar. O zamanki teknik heyet 30 yaşında oyuncu yerine gençleri almayı ve yetiştirmeyi istedi. Bana da doğru gelmişti."

"KAÇ SENEDİR OYUNCU SATMIYORDUK BİLEN VAR MI?"

"Bu gelir değil, Roma'ya 17 Milyon euro ödeyeceğiz. 21 Milyon euro aldık Abraham için ve ayrıca Yasin Özcan geldi. Kaç senedir oyuncu satmıyorduk bilen var mı? Bu güzel başlangıç. Kötü transfer yapmıyoruz, camia da görsün. 60 Milyon euro harcayıp, 71 Milyon euro geri alabiliyorsam başlangıç için güzel rakamlar bunlar. Forvet transferi için üstünde çalışıyorlar, isimler de var. Mali noktada istediğimiz yere gelirse, santrfor transferi yapacağız."

"SEMİH ÇOK GİTMEK İSTEDİ"

"İşin mali yapısında bir noktaya gelinirse, santrfor transferi yapacağız. Muçi'de Trabzonspor'un bir satın alma opsiyonu var. Kullanmak isterlerse otururlar, konuşurlar. Futbolcu ile mukaveleyi imzalarken yaptıkları bir anlaşma var. Kullanmazlarsa Muçi bizim oyuncumuz, gelir devam eder.

Semih 3-4 haftadır iyi oynamaya başladı. Onlardan gelen bir şey yok. Semih'i alacak kulüp ve menajerlerle görüşürken çok vermek de istemedim ama Semih çok gitmek istedi. Devre arasında belki opsiyonu kullanırız dediler ama şu anda gelen bir teklif yok. İnşallah bu şekilde devam eder.

Tavares tarafında şanssızlık, ilk başlangıç görüşmesini bir menajerle yapmışlar. Sonra menajeri değişmiş. Şimdi başka bir menajeri var. Her an her şey olabilir. Yasin Özcan Beşiktaş'ın futbolcusudur. Kiralık olarak geçmesinin sebebi Roma kulübünden kaynaklanıyor. Onları rahatlatmak için böyle bir sisteme evet dedik. Mecburi satın alma, 0 bedel."