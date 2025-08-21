×
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı transfer için tarih verdi

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2025 13:00

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, TFF ve MHK ile bir görüşme gerçekleştirdi. Adalı görüşme sonrası basın mensuplarına konuştu.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, TFF ve MHK ile yaptığı görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 

Adalı'nın konuşması şu şekilde oldu:

"TFF ve MHK ile faydalı bir görüşme yaptığımıza inanıyorum. Geçtiğimiz sezondan gelen sıkıntıları, daha ilk maçta yaşadığımız sıkıntıları dile getirdim. Hakemlere olan güvenimizi de söyledim. Maçın önemli anlarını seyrettik, dinledik. Haklı olduğumuzu kendileri de kabul etti."

"Takımın eksikleri var. Çalışmaya devam ediyoruz. Aceleye getirmeyeceğiz. Aceleye getirilmiş işlerin sıkıntılarını yaşıyoruz biz. Daha da sıkıntılı futbolcular eklememek için ince eleyip sık dokuyoruz. Önümüzdeki hafta içi eksik bölgelerimize de transferlerimizi yapacağız."

