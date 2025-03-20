Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, talebini yineledi: 'Derbiye yabancı hakem istiyoruz!'

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Siyah beyazlıların başkanı ligde kritik haftalara girildiğine dikkat çekerken “Galatasaray ile oynayacağımız maç Süper Lig’in en önemli karşılaşması. Yabancı hakem için TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşme yapacağım. Sanırım kendisi ve yönetim kurulu yabancı hakem konusunda olumlu yanıt verecekler” dedi.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki maça Sloven hakem Slavko Vincic’in atanmasının ardından ezeli rakipleri ile oynacak derbilerde de yabancı hakemin düdük çalmasını isteyen Beşiktaş bu konudaki ısrarını sürdürüyor. Siyah beyazlılarda başkan Serdal Adalı ilk olarak atamaların belli olmasından sonra 21 Şubat’ta oynanan Eyüpspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada “Madem böyle bir yol açıldı. Biz de aynı hakemi, Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynayacağımız maçlarda görmek istiyoruz” derken bu isteğini bir kez daha dile getirdi.

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TFF MiLLi MAÇ SONRASI KARARINI AÇIKLAYACAK

29 Mart’ta ezeli rakibi Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Kartal’da başkan Adalı önceki akşam Beşiktaş Kartalları Derneği’nin iftar yemeğinde yaptığı açıklamada “Derbi maça kesinlikle yabancı hakem istiyoruz” diye konuştu. Siyah beyazlıların başkanı ligde kritik haftalara girildiğine dikkat çekerken “Galatasaray ile oynayacağımız maç Süper Lig’in en önemli karşılaşması. Yabancı hakem konusunda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşme yapacağım. Sanırım kendisi ve yönetimi yabancı hakem konusunda olumlu yanıt verecekler” dedi.

Hacıosmanoğlu bu konuda kapıyı tamamen kapatmazken, A Milli Takım’ın Macaristan ile oynayacağı karşılaşmaların ardından TFF cephesinden yabancı hakem konusunda Beşiktaş Kulübü’ne yanıt verilmesi bekleniyor.

Serdal Adalı iftarda bir araya geldiği Beşiktaş Kartalları Derneği Onursal Başkanı Ertunç Soğancıoğlu ve eski yönetici Av.Levent Erdoğan’a kulübün ekonomik olarak sıkınıtılarını atlatmak için yoğun çalışmalar içinde olduklarını söyledi.