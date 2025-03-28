×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş Kullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, PFDK'ya sevk edildi!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Serdal Adalı#PFDK
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, PFDKya sevk edildi
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2025 10:42

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray ile oynayacakları derbi maça yabancı hakem atanmaması sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Haberin Devamı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporlarını açıkladı.

Açıklanan rapora göre, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı’nın yaptığı basın açıklamasında yer alan beyanların kulübün resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanması sonucu “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” sebebi ile Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca ve “müsabaka görevlisinin kişilik haklarına saldırı ve hakaret” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verildiği bildirildi.

ADALI, TFF'NİN HAKEM KARARINA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Beşiktaş-Galatasaray derbisini yabancı hakem tarafından yönetilmesini talep etmiş, TFF’nin açıkladığı hakem kararı sonrası basına açıklamalarda bulunarak , TFF'nin bu kararına çok sert tepki gösterip yönetimi istifaya davet etmişti.

Haberin Devamı

BEŞİKTAŞ YABANCI HAKEM GETİRİYOR

Öte yandan Beşiktaş, Süper Lig’in 29’uncu haftasında oynanacak Galatasaray derbisine dünyaca ünlü emekli bir hakemi davet etti. Başkan Serdal Adalı ile maçı seyredecek ve gözlemcilik yapacak olan yabancı hakem, pozisyonları anlık olarak yorumlayacak.

Gözden KaçmasınBeşiktaştan derbiye tarihi prim Kurtuluşları yok, buradan çıkamayacaklarBeşiktaş'tan derbiye tarihi prim! 'Kurtuluşları yok, buradan çıkamayacaklar!'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Serdal Adalı#PFDK

BAKMADAN GEÇME!