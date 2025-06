Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı müjdeyi verdi: 'Sözleşmesini 2 yıl daha uzattık!'

Haberin Devamı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, düzenlediği basın toplantısında siyah-beyazlı kulübün gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Adalı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"BEŞİKTAŞ'A YAKIŞIR DEĞİL"

"Bodrumspor maçıyla birlikte sezonu dördüncü tamamladık. Son dört sezondur ligi bitirdiğimiz sıralama, Beşiktaş'a yakışır yer değil. 4 sezondur daha kasım aralıkta havlu atan Beşiktaş gördük. Tüm çabamız bu gidişatı değiştirmek, şampiyonluklar içindir.

"ANTRENÖRLERİMİZ YETKİN KİŞİLER"

"Kapsamlı bir futbol ekibi kurduk. Hem teknik hem scout ekibimize dünya futbolunun kendi alanında uzman isimleri Beşiktaş'a hizmet etmeye başladı. Dünyanın en önemli kulüpleriyle eşdeğer futbol aklına sahibiz.

Teknik ekibimizdeki yardımcı antrenörler, kendi başlarına takım çalıştırabilecek yetkinliktedir."

"GİRİŞ AŞAMASINI TAMAMLADIK"

"Biz bu göreve gelirken camiamızdan 3 transfer dönemi süre istedik. Devraldığımız tabloyu düzeltmek için zamana, sabra, doğru sisteme ihtiyacımız olduğunu söyledik. Giriş aşamasını tamamladık; gelişme ve sonuç etabına geçiyoruz."

"HEDEFİMİZİN AYNI OLMADIĞI KİŞİLER İLE YOLLARI AYIRACAĞIZ"

"Biz bu takımı hedefi kalmamış, aidiyet duygusunu kaybetmiş halde devraldık. Nerede olduğunun farkında olmayan, formayı taşıma sorumluluğundan uzak oyuncu grubu bulduk. Sıkıntılar inanmış insanlarla aşılır. Bizimle aynı hedefe baş koymayan kişilerle yollarımızı ayıracağız. Yola Beşiktaş'ın büyüklüğünü bilen, bizle aynı inancı taşıyanlarla devam edeceğiz."

"OLUMSUZ KONULARI GÜNDEMDEN ÇIKARDIK"

"Beşiktaş'ı geçmişin hatalarından kurtaracağız. Bizler bu görevi Beşiktaş tarihinin en zorlu koşulları içinde devraldık. Bizi zorlayan futbol takımı veya mali tablolar olmadı. Her departmanında ayrı bir kaos olan Beşiktaş ile karşılaştık. Göreve geldiğimiz andan itibaren çok başlılığı ortadan kaldırdık. Sağlıklı bir işleyiş sağladık. Olumsuz konuları, Beşiktaş'ın gündeminden çıkardık."

"BEŞİKTAŞ BORÇ AZALTAN BİR YÖNETİM GÖRDÜ"

"En büyük amacımız kulübümüzün belini büken borç yükünü hafifletmek oldu. Bir nebze sitemli konuşacağım. Bizler icraatlerimizi çıkıp anlatmak, kendimizi alkışlatmak için yapmıyoruz. Biz ne yapıyorsak Beşiktaş için yapıyoruz. Camiamız yalan yanlış algılara kapılıp hedefimizden şüphe etmesin. Kendi yarattığımız kaynaklarla 35 milyon Euro'nun üzerinde ödeme yaptık. Bankalar Konsorsiyumu'na da yaklaşık 35 milyon Euro ödedik. Beşiktaş için 5 ayda 70 milyon Euro kaynak yaratıldı. Mali yükümlülükleri zamanında yerine getirdik. Beşiktaş, borç azaltan bir yönetim gördü."

"BEŞİKTAŞ'IN KİMSEYE BORCU BULUNMUYOR"

"Beşiktaş'ın mayıs ayı hariç personeline, oyuncusuna borcu bulunmuyor."

"Beşiktaş küçük olsun, bizim olsun düşüncesinde olan, Beşiktaş'ın ekonomik bağımsızlığına kavuşmasını istemeyenlerdir. Beşiktaş'ın mülkünü kendi adına kiralamak için pazarlık yapanlardır. Bu pazarlıklarda çantalarla para taşıyanlardır, bunları destekleyenlerdir. Beşiktaş'ın malının üzerine oturup 5 yıl boyunca 1 kuruş kira vermeyenler ve bunlara ses çıkarmayanlardır. Bu olaylar ne yazık ki yaşanmıştır."

"KAOSA SON VERDİK"

"Biz 11 Mayıs tarihinde gerçekleşen seçimde Beşiktaş'taki kaosa son verdik. Camiamızın genel kurul üyelerinin teveccühüyle 3 yıllığına yeniden seçildik ve 3 yıllık stratejimize başladık."

"ALIMPIJEVIC İLE UZATIYORUZ"

"Dusan Alimpijevic ile sözleşmemizi uzatıyoruz. Kendisi önümüzdeki 2 yıl içinde bizimle birlikte olacak ve umuyorum ki daha büyük başarılara imza atacak."

"BORÇLARI 1.4 MİLYAR AZALTTIK"

"Sermaye artırımı sonucunda 1.4 milyar liralık borç azaltımı yaptık. Camiamızın bu işe daha fazla destek vermesini isterdim. Beşiktaş, Bankalar Konsorsiyumu'ndan çıkması için gereken tutarı rahatlıkla bulabilecek bir camia olduğunu biliyorum. Gönül isterdi ki bu işi tek seferde halledebilseydik. Camiamızın Beşiktaş'a sahip çıktığını görmek isterdik."

"BORÇ ÖDEME REKORU KIRDIK"

"Elde ettiğimiz gelirle, Beşiktaş tarihinin en büyük borç kapatma işlemini yaptık. Beşiktaş'ı bu noktaya getirenler, borcu 1 yılda 150 milyon euro artıranlar, 1 günde 2 bonservis rekoru kırarken, biz borç ödeme rekoru kırdık."

"KASAMIZDAN HİÇBİR ŞEY ÇIKMADI"

"Sermaye artırımı öncesi kulübümüz yüzde 51 hisseye sahipken sermaye artırımı sonucunda kulübümüzün elinde olan hisse oranı yüzde 70'e çıkmıştır. Kulübümüzün himayesindeki 50 milyon euro hisse değeri de 150 milyon euro bandına çıkmıştır. Kasamızdan hiçbir şey çıkmamıştır."

"UEFA'YA UYGUN HALE GETİRDİK"

"Sermaye artırımından elde edilen gelirle mali yapımızı UEFA Uyum Anlaşması'na uygun hale getirmiştir."

"HARCAMA LİMİTLERİNDE ELİMİZ RAHATLADI"

"Sermaye artırımıyla TFF Harcama Limitleri açısından elimiz rahatlamıştır."

GAYRIMENKUL PROJESİ

"Bundan sonra Beşiktaşımız'ın finansal özgürlüğü için söz verdiğim gibi gayrımenkul projelerini hayata geçireceğiz. İstanbul Havalimanı yakınlarında yer alan yaklaşık 100 dönümlük arazinin tahsisi ile ilgili önemli yol kat ettik. Bu arazi futbol altyapısı için kullanılacak, geleceğin Beşiktaş'ını burada inşa edeceğiz. Tahsis işlemlerinin tamamlanmasından sonra altyapı tesisinin yapımına hemen başlamayı planlıyoruz. İstanbul'un 5 farklı ilçesi ve İzmir'de yeni tesisler için önemli aşamalar kat ettik."

DİKİLİTAŞ PROJESİ

"Dikilitaş'taki arsayı anlatmak istiyorum. Bu bahsi geçen arsa Fulya'daki 2 kuleden oluşan alışveriş merkezi ve Acıbadem Hastanesi yapılmadan önce toplamda 2-3 parsel 45 dönüm olan arsadır. Arsanın 30 dönümlük kısmına söylediğim bu binalar yapılırken, boş bırakılan 15 dönümlük kısmına da imar durumları nedeniyle bugüne kadar hiçbir şey yapılabilmesi mümkün olmamıştır ve bu nedenle boş şekilde duran bir arsadır. Gerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız gerekse de Emlak Konut'la yaptığımız görüşmeler sonucunda buradaki tesislerimizin uygun başka bir yere taşınması ve bu 15 dönümlük arsaya imar hakkı verilmesi imkanına kavuşulmuştur. Yetkisi sadece Emlak Konut'ta olan imar değişikliği konusunda Mayıs ayı başlarında proje geliştirmek maksadıyla bir işbirliği protokolü imzaladık. Yine bu proje kapsamında Spor Bakanlığına ait olup kulübümüze tahsisli toplam 5 dönüme yakın 2 adet parselin de kulübümüze satışı konusunda müracaat ettik. Şu anda değerleme raporunu bekliyoruz."

"150-200 MİLYON EURO GELİR BEKLİYORUZ"

"15 dönüm büyüklükte, tamamen atıl duran ve imar izni olmadığı için bir şey yapmamız mümkün olmayan Dikilitaş arsamıza, 5 dönüm daha ekleyerek imar iznini çıkartarak proje yapıyoruz. Bu arazide projeyi Emlak Konut yürütecek. Ziraat Bankası'nın da ortak olmasını istiyoruz. Bu projeden maliyetleri çıkardığımızda 150-200 milyon euro arası bir gelir elde edeceğimizi öngörüyoruz. Bu parayla Bankalar'a olan borçlar kapatılacak, devamında Beşiktaş'ın faizli kimi ne borcu varsa o hesaplar kapatılacak. Bu faiz borçlar bugün itibarıyla 125 milyon dolar civarında. Biz bu borçları kapattıktan sonra oturacağız, elimizde kalan tapuları koyacağız. Satmamız söz konusu değil. Bizim Beşiktaş'ın malını mülkünü elden çıkardığımız yok."

"BİZ RAKİPLERİMİZİN GERİSİNDE KALDIK"

"Ezeli rakiplerimiz bu düzenlemeleri, projeleri hayata geçirerek ekonomik seviyelerini bu noktaya getirdiler. Geldikleri ekonomik seviyeyi kadrolarına yansıttılar. Önemli bütçelerde transfer yapabilir noktaya geldiler. Biz geri kaldık, yerimizde saydık. Bu kadrolar futboldan gelen gelirler ile kurulmuyor arkadaşlar."

"YILDA 2 MİLYAR TL FAİZ ÖDENİYOR"

"Beşiktaşımız'ın günlük 125 bin euro faiz ödemesi vardır. Bunla ilgili aksiyon almadığımız her gün günlük 125 bin euro çıkıyor. Her ay 4'er milyon euro faiz ödeyelim. Her gün 125 bin euro, her ay 4 milyon euro ödeyecek gücü var diyorsanız böyle devam edelim. Beşiktaş'ı bu yükten bir an önce kurtarmamız gerektiğini düşünüyorum. Ayda 175 milyon TL, yılda 2 milyar TL faiz ödeyen bir Beşiktaş var. Yılda 50 milyon Euro yükten kurtulmak demek bu kadar oyuncu almak demek."