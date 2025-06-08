Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Immobile ile görüştü! İşte yapılan teklif

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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta en fazla merak edilen bölge forvet hattı.

Başkan Serdal Adalı ve kurmayları, forvete net bir ismi transfer edeceklerini her fırsatta vurgularken Ciro Immobile'nin geleceği ise belirsizliğini koruyor.

Beşiktaş yönetiminin yolları ayırmak istediği Ciro Immobile, şimdilik bu talebe yanaşmazken başkan Adalı, İtalyan golcü ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Teklife göre tecrübeli oyuncunun 6 milyon Euro'luk garanti maaşını 3 milyon Euro'ya indirmesi ve kalan bölümü için de maç başı performansa odaklı bir formüle geçilmesi önerildi.

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35 yaşındaki futbolcu, bu öneriye olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermedi. İkinci forvete yüksek maaş ödemek istemeyen Beşiktaş, bu teklifin de kabul edilmemesi halinde fesih formülünü görüşmeye hazırlanıyor.

İtalyan futbolcu, geride kalan sezonda 41 maçta forma giyerken 19 gol, 4 asistlik performans sergiledi.