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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Immobile ile görüştü! İşte yapılan teklif

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#Beşiktaş Transfer Görüşmesi#Serdal Adalı#Ciro Immobile
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Immobile ile görüştü İşte yapılan teklif
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2025 15:42

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, bu sezon eleştiri oklarının hedefi olan İtalyan golcü Ciro Immobile ile görüştü. Adalı, Immobile’den talebini yıldız oyuncuya aktardı.

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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta en fazla merak edilen bölge forvet hattı.

Başkan Serdal Adalı ve kurmayları, forvete net bir ismi transfer edeceklerini her fırsatta vurgularken Ciro Immobile'nin geleceği ise belirsizliğini koruyor.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Immobile ile görüştü İşte yapılan teklif

Beşiktaş yönetiminin yolları ayırmak istediği Ciro Immobile, şimdilik bu talebe yanaşmazken başkan Adalı, İtalyan golcü ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Teklife göre tecrübeli oyuncunun 6 milyon Euro'luk garanti maaşını 3 milyon Euro'ya indirmesi ve kalan bölümü için de maç başı performansa odaklı bir formüle geçilmesi önerildi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Immobile ile görüştü İşte yapılan teklif

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35 yaşındaki futbolcu, bu öneriye olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermedi. İkinci forvete yüksek maaş ödemek istemeyen Beşiktaş, bu teklifin de kabul edilmemesi halinde fesih formülünü görüşmeye hazırlanıyor.

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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Immobile ile görüştü İşte yapılan teklif

İtalyan futbolcu, geride kalan sezonda 41 maçta forma giyerken 19 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

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#Beşiktaş Transfer Görüşmesi#Serdal Adalı#Ciro Immobile

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