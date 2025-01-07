Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı: Her kuruşun hesabı sorulacak

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Beşiktaş’ın yeni başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulu dün düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. Tüpraş Stadı Moda Merkezi’nde gerçekleştirilen törende Adalı’ya mazbatasını divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk ile disiplin kurulu başkanı Ahmet Akpınar takdim etti.

ADALI: BU EMANETE LAYIK OLACAĞIZ

Serdal Adalı, başkanlığa ve yönetim kuruluna seçilmenin gururunu yaşadıklarını belirtirken “Üyelerimizin güveni boşa çıkartmayacağımızdan ve var gücümüzle çalışacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu göreve ve emanete layık olacağız. Yeni dönemin Beşiktaş için güzel günlerin başlangıcı olacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

Beşiktaş Yönetim Kurulu da bir yazılı açıklama yaparak özetle şunları söyledi: “Seçim döneminde verdiğimiz sözlere istinaden; ilk icraatımız olarak Beşiktaş’ın israf edilen her bir kuruşunun hesabını sormayı, yeni Yönetim Kurulu’nun ilk kararı olarak aldık. Son bir yılın bu kapsamda özel olarak detaylı incelenmesi ve araştırılmasına yönelik çalışmalara birinci önceliği vererek göreve başladık. Bu sürecin sonunda hukuki her yolu kullanarak sorumlulardan hesap sorma hususunda görüş birliğindeyiz.”

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Beşiktaş’ta yönetimin kurulu görev dağılımı da dün belli oldu: 2. Başkan: Hakan Daltaban, Asbaşkan: Murat Kılıç, Asbaşkan: Kaan Kasacı, Genel Sekreter: Uğur Fora, Sayman: Çağatay Abraş.