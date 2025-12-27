Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı: 'Görevden kaçanların enkazını kaldırmaya çalışıyoruz!'

Haberin Devamı

Beşiktaş Kulübü'nde 2025 yılı 3. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Akatlar Mustafa Kemal Merkezi Atilla İlhan Salonu'nda yapılıyor. Başkan Serdal Adalı açıklamalarda bulundu.

"Sponsorluk ağında rakiplerin gerisinde kaldığımız süreçler yaşadık. Mali kazanımlarımızı arttırmak temel önceliklerimizden biridir. Sponsorluk anlaşmalarımızı yukarı taşıyacak sürece başlıyoruz. Yeni iş birlikleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Mali yapımızı kişilerin inisiyatifinden çıkaracağız. Yeni dönemde görevdeki her yönetim, kendi dönemindeki bütçe açığından sorumlu olacaktır. Bütçeyi aşan yönetim, aradaki farkı kendi cebinden karşılasın istiyoruz.

"KULÜBÜMÜZE TEK BİR AÇIK BIRAKMADAN KALKACAĞIMIZIN SÖZÜNÜ VERİYORUM"

Bizler de her türlü finansal farkı kapatmayı taahhüt ediyoruz. Bu koltuktan kulübümüze tek bir açık bırakmadan kalkacağımızın sözünü veriyorum.

Süleyman Seba dönemindeki gibi yönetim sürelerini 2 yıla indirmek istiyoruz. Gelen yönetim 2 yılda yapacağını yapsın. Yapamayan için kararı bu camia versin.

"BU ZAMANSIZ SALDIRILARIN ALTINDA ART NİYET VAR"

Görevden kaçanların enkazını kaldırmaya çalışıyoruz. 20 günde ne yaptık da Mali Genel Kurul'da bize bu tepkileri gösterdiniz? Plan ve projelerin tohumları atılırken, 20 gün için böyle bir tepki ile karşılaşmak ne kadar adil? Bu zamansız saldırıların altında art niyet var.

Beşiktaş sahipsiz değildir! İbra sürecinde ayım yapıldı, ibra gerçekleşti ama bir de mahkeme süreci yaşıyoruz! Bunlar Beşiktaş'a yakışmıyor! Artık Beşiktaş'ın başarısı için kenetlenme zamanı.

"BİZİM HEDEFİMİZ BEŞİKTAŞ'IN BAŞARISI VE HUZURUDUR"

Son dönemde sosyal medya üzerinden sistematik yapılan saldırılarla ilgili çarpıcı veriler elde ettik. Yüzlerce 'İstifa' mesajının aynı resimlerle yapılması, bu işin organik olmadığını gösteriyor. Bu paylaşımlarının %68'inin benzer olduğunu gördük. Ve bu paylaşımların benzer merkezden çıktığı tespit edildi. Dijital belgelerle bunlar belgelendi. Deşifre olan biri hesabını kapattı. Suni gündemlere, operasyonla izin vermeyeceğiz. Bizim hedefimiz Beşiktaş'ın başarısı ve huzurudur.

Klavye başında sahte hesapların arkasına saklanarak camiaya yön verilme çabası beyhudedir! Beşiktaş hoca değişiklikleri ile çok zaman kaybetti, önemli olan istikrardır. Operasyonlara boyun eğmeden, Beşiktaş'ı güzel yarınlara götürmek için uğraşmaya devam edeceğiz.

Sancaktepe'de toplam 21 dönüm arazi üzerine kurulu iki büyük tesisi camiamıza kazandırmıştık. İlk tesiste 2600 kişilik stadyum, nizami futbol sahası ve konaklamalı kamp merkezine sahip. Diğer tesis ise 2500 kişi kapasiteli, çok amaçlı spor komplesi ve konaklama alanı, idari merkezleri kapsıyor. Birçok branşın Anadolu yakasında üssü olacak. Kadın Futbol Takımımızın ana merkezi de Sancaktepe'ye taşınacaktır.

Spor operasyonlarında tasarruf sağlayacağız. Spor okulları ile de gelir kaynağı oluşturuyoruz. Güreş ve boks şubelerinin yerleşimlerini tamamladı.

Akatlar'da mevcut basketbol salonunun çevresinde yer alan 20 dönümlük arazide dönüşüm süreci yürütüyoruz. İşgalci konumda olan yerlerin tahliye işlemlerini sonuçlandırdık. Yıkım ve altyapıyı da tamamladık. Alanda yapı-kayıt belgesi olan hak sahipleriyle süreci bakanlık üzerinden takip ediyoruz. Yerleşim alanı olması sebebiyle konuya titizlikle yaklaşıyoruz.

"HAZIRLIKLAR TAMAMLANDIKTAN SONRA İNŞAAT SÜRECİNE HIZLA BAŞLAYACAĞIZ"

Akatlar projemizdeki mimari ve mühendislik süreci devam ediyor. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra inşaat sürecine hızla başlayacağız. proje bittiğinde basketbol, voleybol, hentbol ve tekerli sandalye basketbol tesislerimiz için dev bir spor üssü olacak.

karetler'de B Blok güçlendirme çalışmalarını 5 ayda tamamladık. Bu bloğun uzun süreli kiralanması için görüşmelere hız verdik.

Manevi miras olan C Blok ile ilgili hayalleri gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bir katı Onursal Başkanımız Süleyman Seba'nın aziz hatırasına ev sahipliği yapacak. Amacımız Seba ruhunu, gelecek nesillere hissettirmek. Yıllardır beklenen lokal hayata geçiyor. C bloğun bir katını sizler için loka yapacağız. Divan Kurulu Başkanımız Ahmet Ürkmezgil'e bu anlamda destekleri için teşekkür ederim.

"KARARIN CAMİAMIZA HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

Teknik heyetimizin raporu ve yönetim kurulumuzun onayıyla Necip Uysal ve Mert Günok’tan kendilerine kulüp bulmaları istenmiştir. Her iki oyuncumuza da emekleri için teşekkür ediyor, kararın camiamıza hayırlı olmasını diliyorum."

