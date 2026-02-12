Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı 7 transferi tanıttı! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na VAR tepkisi: Çok daha sert açıklamalar yapabilirim

Haberin Devamı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, ara transfer sezonunda kadrosuna kattığı 7 yeni ismi basın mansuplarına tanıttı ve imza töreni düzenledi.

“Değerli Beşiktaşlılar, kıymetli basın mensupları ve bugün aramızda olarak bizi onurlandıran Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Sayın Woo Sung Lee’ye hoş geldiniz diyorum.

Buradan büyük Beşiktaş camiasını ve bizi ekranları başından takip eden taraftarlarımızı selamlıyorum. Sözlerime aramıza yeni katılan futbolcularımıza "hoş geldin" diyerek başlamak istiyorum. Hepinizin bildiği gibi bu transfer döneminde; ben, futbol komitemiz, scout ekiplerimiz ve teknik heyetimiz titiz bir çalışma yürüttük. Teknik heyetimizin talepleri doğrultusunda ihtiyaç duyduğumuz bölgelere; hırsına, çabalarına, çalışma disiplinlerine ve karakterlerine güvendiğimiz bu değerli futbolcularımızı transfer ettik.

Ben ve yönetim kurulum, teknik heyetimiz ve camiamız yeni transferlerimize büyük bir heyecanla yaklaştı. Taraftarımız da kendilerinden beklentilerini ve onlara karşı olan sıcak tavırlarını ilk maçta gösterdiler. Bunun artarak devam etmesini temenni ediyorum. Bizim bir hedefimiz ve idealimiz var: Savaşan, üreten, mücadele eden, başarıya aç, özellikle genç ve tecrübeli isimlerin doğru bir şekilde harmanlandığı sporculardan kurulu bir Beşiktaş. Önümüzdeki 10 yılı inşa ettiğimiz bu model camiamızda büyük bir heyecan yarattı. Bunun farkındayım ve bundan dolayı oldukça mutluyum. Camiamızı umutlandıracak, harekete geçirecek bu yol haritasının en büyük ispatı, bugün burada imza töreni için toplandığımız yeni transferlerimizdir.

Şimdi yeni transferlerimizi sizlere birkaç cümleyle tanıtmak istiyorum.

OH:

Transferlerimizle ilgili konuşurken sürekli üzerinde durduğumuz bir olgu var. Beşiktaş’a yakışır oyuncu kalitesini, ruh ve mücadele ile birleştirmek.

Oh, aradığımız bütün bu vasıfları kendisinde toplayan bir transfer oldu.

Taraftarımızın çok seveceği bir enerjisi var. Asla pes etmeyen, vazgeçmeyen, mücadeleci, savaşçı bir karakter.

Kalitesini de Alanyaspor maçında attığı golle gösterdi, hesabı unutulmaz bir şekilde açtı. Bize çok sayıda gol sevinci yaşatacağına, unutulmaz goller atacağına inanıyorum.

Oh; aynı zamanda kulübümüzün marka değeri ve global anlamda kitlemizi artırma anlamında da önemli bir rol oynayacak. Kendisiyle başta Kore Cumhuriyeti olmak üzere Uzakdoğu pazarına güçlü bir adım atmayı hedefliyoruz.

Ülkesinde Beşiktaş’a transferi büyük heyecan yarattı. Sayın Başkonsolos Alanyaspor maçını stadımızda izledi, şu an imza töreninde de burada bizimle birlikte.

Beşiktaş’a hem sportif başarı, hem de marka değeri anlamında böyle bir oyuncu kazandırdığımız için mutluyuz. Ben kendisine “yeni evine hoş geldin” diyor, başarılar diliyorum.

AMIR MURILLO:

Murillo Fransa Ligi'nin ekol takımlarından Marsilya'dan takımımıza katıldı. Kalitesine, yapacağı katkıya çok inandığımız bir oyuncu.

Aramıza katılması, ülkesi Panama’da da büyük bir Beşiktaş ilgisine yol açtı. Daha dün Sayın Panama Büyükelçisi kendisini izlemek için ziyaretimize geldi. Önümüzdeki maçlarda kalitesinden, performansından övgüyle bahsettireceğine, Beşiktaş'a büyük katkı vereceğine inanıyorum.

Aramızda olduğu, büyük Beşiktaş ailesinin bir parçası olduğu için çok mutluyuz. Murillo’ya “yeni evine hoş geldin” diyor, başarılar diliyorum.

EMMANUEL AGBADOU:

Belki de en uzun süre uğraş verdiğimiz, en çok konuşulan transferimiz Agbadou oldu.

Biz transferle ilgili olarak Beşiktaş camiasına bir söz verdik. Takımında süre alamayan, gönderilmek istenen, son kontratlarını yapacak oyuncuları almayacağız dedik. Bu doğrultuda savunmamızı Premier Lig takımlarından Wolverhampton forması giyen Agbadou ile güçlendirdik.

Beşiktaş uzun süredir savunmada oyuncu eksiği yaşıyordu. Şu an Agbadou, Djalo, Emirhan, Yasin ve Uduokhai ile birlikte burada gerekli kaliteye ve standarda ulaştığımızı görüyoruz. Beşiktaş savunması artık seviye yükseltti diyebiliriz, bunun en önemli parçalarından biri de Agbadou olacak.

Transfer sürecindeki kararlılığından ve duruşundan dolayı kendisine teşekkür ediyor, bir kez daha Beşiktaş'a hoş geldin diyorum.

OLAITAN:

Olaitan ülkemizde oynadığı maçlarda kalitesiyle hocamızın ve scouting departmanımızın ilgisini çeken önemli bir oyuncu. Sahadaki yeteneklerini daha önce gösterdi, Genç, potansiyelli, dinamik bir oyuncu. Yaşı itibarıyla de tıpkı diğer transferlerimiz gibi uzun yıllar takımımıza hizmet edebilecek bir oyuncu.

Üstelik Beşiktaş Olaitan’a uğurlu geldi, geçtiğimiz günlerde bir de çocuğu dünyaya geldi.

Kendisine ailesiyle mutluluklar diliyor, büyük Beşiktaş ailesine hoş geldin diyorum.

YASİN ÖZCAN:

Her zaman söylediğimiz gibi Beşiktaşımızın genç, yerli oyuncu kalitesini artırmayı çok önemsiyoruz.

Yasin Özcan ülkemizde gösterdiği performansla Premier Lig’e gitmeyi başarmış, kendi yaş grubunun en önemli oyuncularından biri olmuş, hem genç, hem de olgun bir oyuncu profili.

Abraham transferinde karşımıza Yasin Özcan fırsatı çıkınca bu opsiyonu hemen değerlendirdik. Hem sol bek, hem de stoperde başarıyla oynamış önemli bir oyuncuyu Beşiktaşımıza kazandırdık.

Kendisine evine hoş geldin diyor, başarılar diliyorum.

KRISTIJAN ASLLANI:

Asllani Avrupa futbolunun son yıllarda üzerinde durduğu genç, önemli bir oyuncu. Dünyanın en önemli kulüplerinden Inter’in potansiyelini görüp kadrosuna dahil ettiği büyük bir kalite. Kendisini 6 aylığına kiralık olarak kadromuza kattık ama burada iyi performans vereceğine, bizimle kalacağına, önümüzdeki yıllarda da Beşiktaş’a katkı sağlamaya devam edeceğine inanıyorum.

Geldiği günden itibaren de Beşiktaşımızın duygusuna, ruhuna büyük bir uyum gösterdi. Asllani diye sesleniyoruz ama tam bir Kartal.

Diliyorum ki Beşiktaş’ın önemli bir parçası olacak, burada olduğu için çok mutluyuz.

Kristijan’a da büyük Beşiktaş ailemize hoş geldin diyor, başarılar diliyorum.

DEVIS VASQUEZ

Kaleci transferi belki de listemizde en fazla adayın bulunduğu transfer oldu.

Listemizde bulunan kalecilerden Devis Vasquez’i kiralık olarak kadromuza kattık.

Geçmişinde Milan, Roma gibi önemli kulüpler bulunan bir oyuncu.

Sezon sonuna kadar kiralık anlaşmamız var ama bu sürede iyi bir performans gösterip bizimle devam etmesini istiyoruz.

Beşiktaş formasıyla çok iyi maçlar çıkaracağına inanıyor, kendisine başarılar diliyorum.

Ben oyuncularla ilgili bölümü sonlandırırken, ara transferde takımımızdan ayrılan Mert Günok, Gabriel Paulista, Jonas Svensson, David Jurasek, Demir Ege Tıknaz, Tammy Abraham’a da hizmetlerinden, katkılarından ötürü teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatlarında başarılar ve mutluluklar diliyorum.

Değerli Beşiktaşlılar;

Malum gündemimiz transfer sezonu olduğu için her ne kadar geçmiş dönem transferlerini tekrar konuşmanın çok faydalı olacağını düşünmesem de biraz değinmek istiyorum. Şu bir gerçektir ki Dünya üzerinde %100 transfer başarısı diye bir şey maalesef yok; hiçbir kulüp bunu yapamıyor. Biz de isteriz aldığımız her futbolcu takıma tam uyum sağlasın ve çok iyi performans göstersin. Ancak bazen yetenekleri tartışılmaz olsa bile ülkeye veya takıma uyum sorunu yaşanabiliyor. Bizim transfer döneminde en büyük başarılarımızdan biri de beklediğimiz verimi alamadığımızda veya iyi bir teklif geldiğinde yolları faydalı şekilde ayırmayı bilmemiz oldu. Bu ayrılıklarda maddi kayıp yaşamadığımız gibi aksine önemli kazanımlar elde ettik. Maaş yükümüzü düşürdük, yaş ortalamasını aşağı çektik, takım kalitesini yükselttik. Asıl başarı buradadır. Teknik heyetimiz de bu tablodan ve takımın geleceğinden oldukça umutlu. Artık söz teknik ekibimiz ve futbolcularımızda.

Bu arada geçtiğimiz hafta yapmış olduğum çağrıya karşılık vererek Alanya maçında tribünlerde olan taraftarımızın sergilediği o muazzam duruş, Beşiktaş’ın sahipsiz olmadığını bir kez daha kanıtladı. Ancak ne yazık ki, sahada futbolun güzelliğini değil, hakem eliyle yazılan bir skandalı konuşmak zorunda kalıyoruz. Bakın, karşımızda bir 'matematik mucizesi' var! Sadece tek bir pozisyonda, VAR monitörü başında 5 buçuk-6 dakika harcayan bir hakem; onca oyuncu değişikliğine, onca duraklamaya ve sakatlığa rağmen maçın sonuna toplamda sadece 6 dakika ekliyor. Bu karar kuralları bilmemek değil, Beşiktaş camiasının ve ekran başındaki milyonların aklıyla alay etmektir!

Bununla da bitmiyor; tüm kamuoyunun üzerinde birleştiği, lehimize verilmesi gereken net penaltı pozisyonunda VAR odasından çıt çıkmıyor. O sessizlik, aslında çok şey anlatıyor. Bu tablo artık bizim nezdimizde 'insani bir hata' sınırını çoktan geçmiştir. Bu, hata değil; Beşiktaş’ın emeğine, taraftarın alın terine karşı takınılmış açık bir 'art niyet' göstergesidir. Buradan federasyona ve ilgili kurullara sesleniyorum: Bu hatalar Türk futbolunun derin bir meselesidir. VAR hatalarını en aza indirmek adına uzun süredir ülkemizde bulunan yabancı VAR eğitmenlerinin de ne kadar faydalı oldukları da büyük bir soru işaretidir. Şimdi burada çok daha sert açıklamalar yapabilirim. Fakat göreve geldiğimizden bugüne hemen her açıklamamızda aldığımız cezalar ve yaşadıklarımızı göz önünde bulundurunca “VAR hatalarını asla kabul etmem” diyen Sayın Federasyon başkanımızın geçmişte söylediği “Benim dönemimde başkanlar konuşsun, onlar ceza almayacak” sözlerini de hatırlatarak konuşmama devam etmek isterim. Şimdi sizlere daha somut bir veriyle bu konudaki sözlerimi bitirip takdiri kamuoyuna bırakacağım. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl federasyonumuz tarafından büyük bir lansman ve umutlar ile bir sistemin duyurusu yapılmıştı. Tutarlılık İzleme Modülü adı verilen bu sistem, biz futbol kulüplerine maçlardan sonra itiraz ettiğimiz pozisyonların tüm bilgilerini girerek Federasyondan gözlemci ve hakem raporlarına göre cevap alacağımız bir sistemdi. Yine federasyon açıklamasına göre bu sistem futbolun iki paydaşı hakemler ve kulüpler arasında şeffaflığı, doğruluğu ve gelişimi konusunda güçlü bir iş birliği sağlayacaktı. Bu sisteme belki de bizim kadar sahip çıkan ve itirazlarını düzenli ve yerinde yapan bir kulüp daha olduğunu ben şahsen düşünmüyorum. Sistemin hizmete açılmasından itibaren sayısız pozisyona itiraz etmiş, belge ve bilgileri eksiksiz doldurmuş olmamıza rağmen tahmin edin ne oldu? İtirazlarımızın bir tanesine bile cevap verilmedi. Tüm itirazlarımız ilk günden beri cevap bekleniyor başlığı altında bekliyor. İlk günden itibaren tek bir cevap alınamayan bir sistem. İşte geldiğimiz nokta budur, takdir ise kamuoyunundur.

Basın emekçisi arkadaşlarımızın haber yarışını doğal karşılıyorum, mesleklerinin icabıdır, saygı duyarım ve her zaman destek olurum. Ancak basın mensubu arkadaşlarımız, bir an önce haber girme hevesiyle kulübümüzü transfer pazarlığı sürecinde zor bir duruma sokan, maddi zarar riskiyle karşı karşıya bırakabilecek durumlar yaratabiliyorlar. Bu noktada basın emekçisi kardeşlerimize önemli sorumluluklar düşüyor. Sevgili basın mensupları da bu camianin bir paydaşı. Beşiktaş camiası olarak buna basın mensuplarını dahil ediyorum ve her konuda birlik beraberlik içinde hareket etmemiz gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bundan sonraki süreçlerde Beşiktaş ile ilgili haberlerde özen göstermelerini istiyorum. Beşiktaş’a zarar verme ihtimali olan haberlerde daha dikkatli olmanızı Başkanınız ve bir ağabeyiniz olarak istiyorum. Bu konuda böyle bir uyarı yapmakta fayda görüyorum.

Geçtiğimiz hafta bildiğiniz gibi Asrın Felaketi dediğimiz ve hepimizi derinden üzen afetin gerçekleştiği bölgeye bir ziyaret gerçekleştirdik. Deprem bölgesine yaptığımız ziyarette daima en önde olan büyük taraftarımıza bir kez daha şahsım, camiam ve milletimiz adına teşekkür ediyorum. Toplumsal acılarımıza merhem olmayı iyi bilen taraftarlarımız yine görevini yaparak bölge insanına umut olmuştur. Ben de o tribünlerden gelen Beşiktaş taraftarı kimliğini taşımaktan onur duyan biriyim, o yüzden sizlerle beraber böyle anlamlı bir ziyareti gerçekleştirmiş olmaktan gurur duydum. Deprem olduğu günden bugüne o bölgede olan Beşiktaşımızın tüm paydaşlarına şükranlarımı sunuyorum.

Taraftarımıza ve camiamıza bir de şunları söylemek istiyorum. Şampiyonluk hasretinden kaynaklı sabırsızlığınızı anlıyorum ancak geçmişten gelen bu yanlış yapılanmayı düzeltmek takdir edersiniz ki vakit alıyor. Bir yandan kulübün bugününü en verimli şekilde geçirmesi için mücadele ederken, diğer yandan da kulübün geleceğini daha sağlam temellere kavuşturacak yatırımlar ve projeler için gece gündüz çalışıyoruz. Basketboldaki başarıyı artırmak ve amatör branşları ayağa kaldırmak için uğraşıyoruz. Daha önce çok defa söylediğim üzere tünelin ucundaki ışık tüm camiamız tarafından görülmeye başlandığına inanıyorum. Sabır, huzur ve istikrarın Beşiktaşımızın başarılı günlere doğru gidişindeki en temel ilkeler olduğunu düşünüyorum.

Bizler bu bahsettiğim konularda yoğun bir çaba gösterirken taraftarlarımızdan beklentim ve isteğim yeni transferlerimizin heyecanıyla beraber Kartal Yuvası mağazalarına hak ettiği ilgiyi göstersinler.

Her ne kadar bu imza töreni futbol takımımızla alakalı olsa da bu sezon göz bebeğimiz olan basketbol takımımızla ilgili şunu söylemek isterim. Yunanistan’daki maçta yaşanan çirkin pankart hadisesini ve buna izin veren Yunan emniyetini şiddetle kınıyorum. Beşiktaş armasının olduğu her yer, dik duruşun sembolüdür. O çirkinliğe sahada 40 sayı farkla cevap veren ve grubunu lider olarak tamamlayan basketbol takımımızın her bir ferdini tebrik ediyorum.

Sözlerime son verirken her zaman dediğim gibi: Aslolan Beşiktaş’tır!”