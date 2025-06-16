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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 200 milyon Euro bekledikleri projeyi açıkladı!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Serdal Adalı#Dikilitaş Projesi
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 200 milyon Euro bekledikleri projeyi açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2025 22:24

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Dikilitaş projesi ile ilgili kişisel sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, 200 milyon Euro'ya yakın gelir bekledikleri Dikilitaş projesini açıkladı.

Başkan Adalı, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Beşiktaşımızı finansal bağımsızlığına kavuşturacak projelere birlikte imza atıyoruz!

Dikilitaş Mahallesi’nde bulunan 15.382,49 m² yüzölçümüne sahip arazimizin yanında, kulübümüze tahsisli yaklaşık 5 bin metrekarelik arazinin daha tapusunu alarak projeye ekliyoruz.

20 bin metrekarelik bu alan üzerinde, Emlak Konut ile birlikte büyük bir gayrimenkul projesi inşa ediyoruz.

Beşiktaşımıza 200 milyon Euro'ya yakın gelir getireceğini öngördüğümüz bu proje, tarihimizin en büyük gelir getiren projesi olarak yerini alacak.

Bu projenin diğer paydaşı Emlak Konut gibi alanının en güvenilir kurumu olacak. Ayrıca özellikle Ziraat Bankası'nın da bu projenin içerisinde yer almasını planlıyoruz.

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Dikilitaş projesi, devletimizin garantisiyle yapılacak.

Buradan gelecek gelirle Bankalar Konsorsiyumu'na olan borçlarımızı ödemeyi ve günde yaklaşık 125.000 Euro'yu bulan faiz yükümüzden bir an önce kurtulmayı hedefliyoruz.

Yılda 50 milyon Euro'ya yakın devasa bir meblağı faiz gideri ödeyerek adeta çöpe atmaktansa, böyle bir bütçeyi şampiyon Beşiktaş kadrolarını inşa etmek için kullanmayı arzu ediyoruz.

Dikilitaş’taki arazimizin imar hakkının alınarak Beşiktaşımızın ekonomisine kazandırılıyor olması, yapılan kasıtlı algıların aksine Beşiktaşımız için tarihi bir fırsattır, mali bağımsızlığımız için dönüm noktasıdır.

Bu tarihi fırsatı değerlendirmek ve Beşiktaşımız için en doğru kararı birlikte vermek üzere tüm genel kurul üyelerimizi 22 Haziran tarihinde düzenleyeceğimiz Genel Kurulumuza davet ediyor, bağımsız Beşiktaş’ı birlikte inşa edeceğimize inanıyorum.

Aslolan Beşiktaş’tır!"

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#Beşiktaş#Serdal Adalı#Dikilitaş Projesi

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