Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan transfer mesajı: Üçe yakın takviyemiz olacak | Hocamız isimleri belirledi | Olimpiyat, bizi konuşuyor

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, yeni sezonda şampiyonluk hedeflerine ulaşacaklarına inandığını söyledi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı takip eden Hasan Arat, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Beşiktaş'ta sıkıntılı bir dönemde göreve geldiklerini ve büyük sorunlarla karşılaştıklarını belirten Arat, "Fakat tüm sorunları yaşamamıza, çok sıkıntılı bir sezon geçirmemize rağmen iki kupa kazanmamız, Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etmemiz, bunlar güzel şeyler." dedi.

Yeni sezona Turkcell Süper Kupa şampiyonluğuyla başladıklarını hatırlatan Arat, "Süper Kupa'da ezeli rakibimize karşı yeni yaptığımız transferlerle camiamızı çok morallendirecek bir sonuç elde ettik. Fakat bunların hepsi şu anda bitti. Yani kupalar müzeye konuldu. Pazar günü maçımız başlayacak. Lig ve Avrupa kupası maçlarıyla birlikte Beşiktaş yeni bir hedefe doğru yürüyecek." ifadelerini kullandı.

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Hasan Arat, kadrolarındaki eksiklikleri tamamlamaya çalıştıklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biliyorsunuz 14 yabancı hakkımız var ve bir mavi kart. Mavi kartlı sporcumuz zaten var. Bahtiyar, Kazak. 14 sporcuya düşmemiz için bizden epeyce bir oyuncunun gitmesi gerekiyor. Şu anda ana mücadelemiz gitmesi gereken oyuncuların kontratlarını ayarlamak, onlara kulüp bulmak veya kendilerine bunu açık açık söylemek oldu. Lisans çıkartabilecek hale geldiğimiz anda hemen üçe yakın takviye planımız var. O takviyelerimiz hemen hemen hazır sayılır. Gidecek ve gelecek oyuncuların durumu aynı anda olacak diyebilirim. İsimler aşağı yukarı belli. Yani hocamız ve tüm heyetimiz bunu belirledi. Alternatifli hazırlıklarımız var."

Süper Kupa maçında 17 yaşındaki futbolcuları Mustafa Hekimoğlu'nun gol attığını hatırlatan Arat, "Bu bizim için sürpriz değil. Yani böyle bir sporcu geldiğini, biz her zaman söylüyorduk. Altyapıdan 5-6 oyuncu A takım kadrosunda, Türkiye'de bunun örneği yoktur. Avrupa'da da çok enderdir. Giovanni van Bronckhorst hocanın gençlerle oynama isteği çok fazladır ve yaş gruplarına göre bu entegrasyonu çok güzel yapabiliyor." diye konuştu.

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- "Camiamız çok motive"

Hasan Arat, yeni teknik direktör ve oyuncularıyla güzel bir hava yakaladıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Camiamız çok motive. Bu bir maraton, bunu unutmayalım. Bu maratonda inişler çıkışlar yaşayacağız. Bu inişler çıkışlarda çok sağlam durmamız lazım. Sporcularımızın, camiamızın moralinin bozulmaması lazım. Ben buradan tüm camiamdan iyi günde, kötü günde hep sporcularımızın teknik heyetimizin yanında olmalarını istiyorum. Avrupa'da başarı kazanmak çok önemli bir hedef. Yani Beşiktaş'ta şu anda Avrupa'da final oynamış bir hoca var. İnşallah takımımız o heyecanı, Avrupa kupalarında da verir."

Stadyum ve tesislerinde bazı yenilemeler yaptıklarını anlatan Arat, "Bütün bu emekler umarım karşılığını bulur. Beşiktaş hep iyi olsun. Çocuklar bugün mutlu, mutlu olmaya devam edecekler inşallah. Bize güvensinler. Beşiktaş çok güzel bir camia. Ben 17 yaşından beri bu camiada sporculuk yaptım, yöneticilik yaptım. Burada Beşiktaş'ın bu anlayışlı ve sevgi dolu tutumu bize çok ilave sorumluluklar veriyor. Bu sorumluluğu taşımak o kadar kolay değil. Arkadaşlarımla birlikte inşallah en iyisini yapmaya devam edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.

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Hasan Arat, genç futbolcularına transfer teklifleri olduğunu dile getirerek, "Semih'e, Mustafa'ya, Demir Ege'ye yani bunların hepsine teklifler var. Bunları hocamız kadroda düşünüyor. Arda ve Fahri var biliyorsunuz. Kalecilerimiz çok iyi. Beşiktaş altyapıdan muazzam kaleci yetiştiriyor. Bundan dolayı çok mutluyuz. Bizim altyapımız Türkiye'de hakikaten çok iyi neticeler elde ediyor. Bundan sonra zaten böyle götürmek zorundayız başka türlü bunun ekonomisinin gitme şansı yok. Yani altyapıdan oyuncuları yetiştireceksiniz. Belli bir noktaya geldiğinde de finansal olarak bunu değerlendirmek gerekli."

- "Beşiktaş'ın bu sene hedefe gideceğine inanıyorum"

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, yeni sezonda hedeflerinin şampiyonluk olduğunun altını çizerek, "Bizim hedefimiz ipi göğüslemek ve bunu Beşiktaş'a yakışır yapmak istiyoruz. Herkese örnek olmak istiyoruz. Ben Beşiktaş'ın bu sene bu hedefe doğru gideceğine inanıyorum. Karşımızdaki rakiplerimizin hangi ölçüde oldukları bizim için kıymetli olabilir ama önemli olan bizim ne yapacağımızdır." dedi.

Tüm rakiplerine saygılı olduklarını dile getiren Arat, şunları kaydetti:

"Herkesin kariyerine saygımız var. Kariyerli sporcuların, hocaların Türkiye'de görev alması güzel bir şeydir. Beşiktaş'ın futbolda ve diğer sporlarda güzel bir sezon geçirmesini diliyorum. Bu vesileyle Türkiye'ye seslenmek istiyorum. Yeni ligimiz başlıyor. Ligimiz hayırlı olsun. Herkes dostluk içerisinde, fair play çerçevesinde bu sene lige sahip çıksın. Tüm camialara başarılar diliyorum. Seyircilerimize güzel seyirler diliyorum. Beşiktaş olarak da tüm camiaları kucakladığımızı ve dostane bir seviyede bu sezonun geçmesini dilediğimizi bilmelerini istiyorum. Beşiktaş her zaman bu konularda öncü olmuştur. Allah bizi inşallah mahcup etmez. Yolumuz açık, şansımız bol olsun. Beşiktaşlılara ve Türkiye'ye buradan selamlarımı iletiyorum. Allah Türkiye'yi korusun. Her zaman Türkiye'mize, bayrağımıza sahip çıkalım."

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- "Demokratik bir şekilde seçilmiş yönetimlere sahip çıkmamız lazım"

Hasan Arat, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yeni yönetiminin demokratik bir şekilde göreve geldiğini vurgulayarak, "Bir kere demokratik bir şekilde seçilmiş yönetimlere sahip çıkmamız lazım. Bunun en önemli örneği Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Türkiye'de demokratik bir şekilde seçilmiştir. Belediye başkanlarımızdır, siyasetçilerimizdir... Türkiye demokrasinin beşiğidir. Türkiye demokraside çok güzel örnekler vermiştir. Bu da demokratik bir seçimdir. Seçilen başkana saygı duymak lazım." ifadelerini kullandı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sporun içinden geldiğini anlatan Arat, "Ben şu ana kadar Sayın Başkanın yönetim tarzını ve tavrını çok yerinde buluyorum. Umarım bu açıklık, bu şeffaflık devam eder. Camialar üzülmez. Ben iyi bir yönetim olmasını temenni ediyorum. Bu Türkiye için önemlidir. Çünkü futbol Türkiye'de çok kritik bir şey. Yani her şeyi etkiliyor. Adil bir yönetimin herkes için çok faydalı olacağına inanıyorum. İnşallah başarırlar. Sandıktan bu şekilde çıkan birinin o demokrasiye saygı göstermesi lazım. Olmadığı zaman da gitmesini bilmek lazım. Yani bu işler çok kalıcı işler olmamalı. Vakti geldiğinde de gitmesini bilmek lazım." değerlendirmesinde bulundu.

- "Ben buraya paralı bir başkan olarak gelmedim"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, kablolu kulaklıkla ekranlara yansıdığı görüntünün çok ilgi gördüğünü anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de sosyal medyanın ne kadar kuvvetli olduğunu görüyorsunuz. Bir kere ben hayat tarzımı değiştirmedim. Bugün bu görevlerde var, yarın yoksunuz. Hayat tarzınızı değiştirmemeniz lazım. Bu bluetoothsuz kulaklığı kullanma nedenim de çok basittir. Kablolu kulaklık bana güven veriyor. Çünkü düştüğü zaman kaybetme şansın yok. Dolayısıyla yani güzel bir espri oldu. Esprideki yorumlar çok iç açıcı, çok güzel, çok samimi. Ben buraya paralı bir başkan olarak gelmedim. Ben Beşiktaş'ın içinden yetişmiş bir sporcu yönetici olarak geldim. O yüzden Beşiktaşlılara çok teşekkür ediyorum beni seçtikleri için ama işin en zor tarafı bu sevgiye ve güvene layık olmak. Onun için de elimizden geldiği kadarıyla yoğun çalışıyoruz."

Paris'te dünyanın önde gelen kulüplerin yöneticileri ve spor örgütlerinin temsilcileriyle bir araya gediğini vurgulayan Arat, "Dünyanın çok ünlü liderleriyle Süper Kupa maçını konuştum mesela. Yani Beşiktaş burada olimpiyat dünyasında konuşuluyor. Ben evvelsi gün İnfantino ile beraberdim, Immobile'yi konuştuk. 'Müthiş bir transfer yaptınız, Süper Kupa müthiş bir sonuç oldu.' dedi. Dolayısıyla yani burada Beşiktaş'ı temsil etmekten onur duyuyorum." açıklamasını yaptı.