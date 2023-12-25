Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan teknik direktör açıklaması! 'Kısa süre içerisinde...'

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Şehit ailelerine başsağlığı diyerek sözlerine başlayan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, “Öncelikle şehitlerimiz var. Ailelerinin başı sağ olsun. Fevkalade üzgünüz. Vatanımızın başı sağ olsun. Ayrıca bugün Hatayspor ile önemli ve manevi anlamı büyük bir maça çıkacağız. Bu vesile ile deprem felaketi bizim için çok büyük bir üzüntü. Tekrar hayatlarını kaybedenlere rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Tedavi görmekte olan yaralılarımıza da şifalar diliyorum. Hatayspor müsabakasına 100. yıl formamız ile çıkacağız. Şehitlerimizi anmak için de siyah bant takacağız. Hazırladığımız pankartlar ile de acımızı paylaşacağız” diye konuştu.

Teknik direktör arayışlarının sürdüğünü de aktaran Hasan Arat, “Bizim kendi ifadelerimizde yer almayan haberlere çok fazla itibar edilmememi gerekiyor. Teknik direktör konusunda medya kendi belirlediği seçenekler hakkında görüş belirtiyor tabii ki. Görüştüğümüz hocalar var. Bunlar çok kısa süre içerisinde açıklanacaktır. Bunu bizlerden duyacaksınız. Çok uzun bir süreç olmayacak” şeklinde konuştu.

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“Rıza hocamız bizim kıymetlimizdir”

Geçtiğimiz günlerde görevinden ayrılan Teknik Direktör Rıza Çalımbay hakkında ise Başkan Arat, “Rıza hocamız bizim kıymetlimizdir. Beşiktaş’ın unutulmaz ve efsane kaptanıdır. Beşiktaş Kulübü, Rıza hocayı tartışmaz. Gönlümüzdeki yeri her zaman başkadır. Yaşanılan ayrılık profesyonel bir ayrılıktır. Rıza hoca ile olan ayrılığımızın gönülde olması mümkün değildir. Bunu geçici bir ayrılık olarak düşünmek daha doğru olacaktır” ifadelerini kullandı.



“Camiamızın sıkıntılı günleri geçicidir”

Teknik direktörün belirlenmesiyle birlikte kadro dışı kalan oyuncuların ve takımın transfer sürecinin belirleneceğine de vurgu yapan Başkan Arat, “Futbolcu transferleri de aynı teknik direktör gibi gündemimizde. Transfer döneminde hepsini bizden duyacaksınız. Her şeyden önce camiamızın önemli sakatlıkları bulunmakta. Camiamızın sıkıntılı günleri geçicidir. Öncelikle bu sakat oyuncularımızı bu arada iyileştirme sürecimiz olacak. Antrenörümüzün belirlenmesiyle oyuncularımızın akıbeti ve takımımızın izleyeceği yol da kısa süre içerisinde netlik kazanacak. Beşiktaş’ın içinde bulunduğu bu geçici sıkıntılı dönem sona erecektir. Beşiktaş camiası bu sıkıntıların üstesinden gelecek güçte bir kulüptür. Kadro dışı kalan sporcular bizim kontratlı oyuncularımız. Yeni hocamız kendileri hakkında kararını verecektir. Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar’ın takım için önemli çalışmaları var. Antrenörümüzün göreve başlaması ile bu süreç ivedilikle atlatılacaktır” değerlendirmesini yaptı.