Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan Slaven Bilic’e teklif

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Teknik direktör arayışını sürdüren Beşiktaş yönetimi, halen Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden El-Fateh’i çalıştıran Slaven Bilic’e teklif götürdü.

Hırvat medyasından Germanijak’ın haberine göre siyah beyazlıların başkanı Hasan Arat, Bilic ile temasa geçip teklifini iletti. Bilic ise El-Fateh ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunduğu için net bir yanıt veremedi. Haberde, Hırvat teknik direktörün teklifi kabul etse bile siyah beyazlıların sözleşme feshi için El Fateh’e tazminat ödemeye yanaşmayacağı kaydedildi.