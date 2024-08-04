Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan Galatasaray'a gönderme: Kimsenin gücü yetmez

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Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5-0'lık skorla mağlup eden Beşiktaş'ta Başkan Hasan Arat açıklamalarda bulundu.

Sıkıntılı bir dönemde 2 kupa kazandıklarını aktaran Hasan Arat, "Tribünlere gelen tüm taraftarımıza şükranlarımı sunuyorum. Beşiktaş çok büyük bir camia. Beşiktaş sıkıntılı bir süreç geçirmesine rağmen, 8 ayda 2 kupa kazandık. Bu bir habercidir. Biz şu anda 11. kupamızı kazandık. 1 tane kupamızı saymıyorlar ama biz müracaat yapacağız. Beşiktaş bugün çok iyi oynadı. Hocamız ve teknik heyet iyi hazırlandı. Transfer olarak çok önemli hamleler yaptık. Beşiktaş camiası olarak bu gururlu günü yaşıyoruz ama önemli olan bundan sonra ligdir. Bu güzel bir hediyedir Beşiktaş taraftarına. Son derece centilmence bir maç geçti. Maç sonunda iki takımın bunu göstermesi iyi bir örnek oldu. Bunun devam etmesini istiyoruz. Beşiktaş camiasına büyük bir saygı ve sevgi gönderiyorum. Tüm Beşiktaşlıları kutluyorum." açıklamasında bulundu.

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GALATASARAY'A GÖNDERME

Galatasaray'ın daha önce yaptığı paylaşıma göndermede bulunan Hasan Arat, "Tüm camialara mesaj veriyorum. Bu yıl bizim sahamızda bir maç sonucunda rakip camiamız hoş olmayan tweet atmıştı. Kartalı salıncağa bindirmişti. Kartalı salıncağa bindirmeye kimsenin gücü yetmez. Kartal, gelir burada gerekeni yapar. Biz bu tip girişimlerde bulunmayacağız. Soğukkanlılıkla yaşayacağız bu galibiyeti. Beşiktaş camiasıyla ben gurur duyuyorum." dedi.

"EN BÜYÜK TRANSFERİMİZ MUSTAFA"

Transfer açıklamasında da bulunan Başkan Hasan Arat, "Bugünün en büyük transferi Mustafa. Onu takip edin. Ciro, dünyada kendini kanıtlamış bir oyuncu ama bu bir takım oyunu. Bu takım oyununda tüm ekip hiç olmadığı kadar konsantreydi. Son derece iyi çalıştılar. Herkes büyük emek verdi. Emeği geçenleri kutluyorum. Beşiktaş, bu akşam bunu kutlayacak. Önümüzdeki hafta lige başlıyoruz. Beşiktaş yarın hedefine koşacak. Beşiktaş'ın yolu açık olsun, Allah Beşiktaş'ı nazarlardan korusun." diyerek sözlerini noktaladı.