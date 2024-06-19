Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'a Üstün Liyakat Madalyası verildi

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'a, geçen yıl gerçekleştirilen Avrupa Oyunları'ndaki başarılı çalışmalarından dolayı Polonya'da Üstün Liyakat Madalyası verildi.
Geçen yıl Avrupa Oyunları'nın koordinasyon kurulu başkanlığını yapan Arat, başkent Varşova'da gerçekleştirilen törenle madalyasını aldı. Polonya Başkanlık Sarayı'ndaki törende Arat'a ödülünü Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda takdim etti.
Siyah-beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat, Avrupa Olimpiyat Komitesi icra kurulu üyeliği görevini de sürdürüyor.