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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'a Üstün Liyakat Madalyası verildi

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#Hasan Arat#Beşiktaş#Sporanasayfa
Beşiktaş Başkanı Hasan Arata Üstün Liyakat Madalyası verildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2024 11:11

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, geçtiğimiz yıl yapılan Avrupa Oyunları'ndaki başarılı çalışmaları nedeniyle Polonya'da Üstün Liyakat Madalyası'na layık görüldü.

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'a, geçen yıl gerçekleştirilen Avrupa Oyunları'ndaki başarılı çalışmalarından dolayı Polonya'da Üstün Liyakat Madalyası verildi.

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Geçen yıl Avrupa Oyunları'nın koordinasyon kurulu başkanlığını yapan Arat, başkent Varşova'da gerçekleştirilen törenle madalyasını aldı. Polonya Başkanlık Sarayı'ndaki törende Arat'a ödülünü Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda takdim etti.

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat, Avrupa Olimpiyat Komitesi icra kurulu üyeliği görevini de sürdürüyor.

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#Hasan Arat#Beşiktaş#Sporanasayfa

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