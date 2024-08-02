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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat transferi açıkladı: 'Emirhan Topçu bizi çok istedi!'

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#Beşiktaş#Hasan Arat#TRANSFER
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat transferi açıkladı: Emirhan Topçu bizi çok istedi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2024 11:03

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Galatasaray ile oynanacak olan Süper Kupa maçı için hazırlıklarını sürdüren takımı ziyaret etti. Arat, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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Süper Kupa'da Galatasaray ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat, Ümraniye'de açıklamalarda bulundu.

İşte Arat'ın sözleri:

"ÇOK ÖNEMLİ TRANSFERLER YAPTIK"

"İyi bir kamp dönemi geçirdik. Hocamız gerekli çalışmaların ardından ihtiyaçlarını bildirdi. Gidecek olan oyuncularımız var, bu normal.14 yabancı ve mavi kart hakkımız var. Avrupa ve Türkiye'de altyapısından en çok oyuncu çıkaran kulübüz. PSG ile bir görüşme yaptım, o görüşmede de bunu net bir şekilde gördüm. Beşiktaş bununla gurur duymalı. Taraftarları heyecanlandıran çok önemli transferler yaptık. Yeni sezonun tüm camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz. Güzel bir sezon geçmesini umut ediyoruz. Yolumuz açık, şansımız bol olsun. Allah, Kartal'a zeval görmeden yoluna devam etmesini nasip etsin."

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"EMİRHAN, BEŞİKTAŞ'I ÇOK İSTEDİ"

"Transfer çalışmaları devam ediyor. Giovanni van Bronckhorst ile görüşülüyor. Bir transferin daha lisansı çıkacak. Beşiktaş'ı çok isteyen oyuncular alınıyor. Emirhan Topçu ve annesi, Beşiktaş'ı çok istedi. Hoca da istedi. Hayırlı olsun."

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat transferi açıkladı: Emirhan Topçu bizi çok istedi

"YENİ TFF'NİN İLK SINAVI"

"Taraftarlar Süper Kupa maçında sakin olmalı. Hakemler adil yönetim göstermeli. Yeni TFF'nin ilk sınavı, iyi geçeceğini düşünüyorum."

"SÜPER KUPA İÇİN PRİM VAR"

"Galatasaray ile oynayacağımız Süper Kupa maçı için prim var. Onu yarın futbolculara söyleyeceğiz."

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#Beşiktaş#Hasan Arat#TRANSFER

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