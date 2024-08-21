Beşiktaş Başkanı Hasan Arat: Ndour transferi için PSG'ye bir bedel ödemedik

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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yabancı sayısının fazla olması nedeniyle transferde adımları çok dikkatli attıklarını söyledi. Siyah beyazlı kulübün başkanı, “Transfer limiti ucu ucuna gidiyor. Birisi gitmeden, birisi gelemiyor. Satranç oyunu var. Hamlelere göre kararlar. Birisi gittiği anda anlaştığımız oyuncular hazır oluyor. Amir’in Rize’ye gidişi ile Ndour’un gelişi arasındaki saat farkına bakın. Biz bunun için 6 aydır çalışıyoruz. Sadece imzası yeni. Ndour için Beşiktaş, PSG’ye bir bedel ödemedi” dedi.

KADINLARDA EUROLEAGUE’DEYiZ

· Demir Ege ve Tayyip Talha’nın kadroda tutulacağını sözlerine ekleyen Arat şöyle konuştu, “Kara Duvar projesi, (kale arka tribünlere ayakta seyirci alma) Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan geçti ancak İçişleri Bakanlığı’nın onayını bekliyor. Sponsorluk arayışlarımız devam ediyor. Basketbolda kadınlar Euroleague’e bu sezon katılıyoruz. Erkeklerde de EuroLeague’e girme planlarımız vardı ama önceliği futbola verdiğimiz için erteledik. Futbolu düzelttikten sonra Beşiktaş daha da güçlenecek.”

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