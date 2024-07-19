Beşiktaş Başkanı Hasan Arat: Cenk Tosun'un kararına saygı göstermeliyiz

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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Fenerbahçe’ye transfer olan Cenk Tosun için, “Bu kendi kararıdır, insanların kararına saygı göstermek lazım” yorumunu yaptı. Tivibuspor’a konuşan Arat, “Beşiktaş çok medeni bir kulüptür, Cenk’e teşekkürlerini yapmıştır. Eleştirenler olabilir, sporcu kendi özgür kararını almıştır. Bu kendi kararıdır, insanların kararına saygı göstermek lazım. Taraftar eleştirebilir, bunlar normal şeylerdir” dedi.

BEŞİKTAŞLILAR MÜSTERİH OLSUNLAR

Cenk'e kariyerinde başarılar dileyen Arat, “Bizim çok genç iki oyuncumuz var; Semih ve Mustafa. Beşiktaşlılar müsterih olsun; kendi evlatları geliyor. İmmobile ile Semih’in yan yana oynamasını başka kulüplerde göremezsiniz” diye konuştu.