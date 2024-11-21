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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat: Bu camiayı büyük yapan her zaman taraftarıdır

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#Beşiktaş#Hasan Arat#Futbol
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat: Bu camiayı büyük yapan her zaman taraftarıdır
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2024 07:00

Beşiktaş Kulübü, BJK SuperApp projesinin tanıtım lansmanını gerçekleştirdi. Başkan Arat, sigorta ve kredi olanaklarından bilet satışına kadar birçok özelliği bulunan uygulamanın çok önemli bir kurumsal güç olduğunu ve değerinin zamanla daha da iyi anlaşılacağını söyledi.

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Beşiktaş Kulübü, BJK SuperApp projesinin tanıtım lansmanını gerçekleştirdi. Lansmana Başkan Hasan Arat, yönetim kurulu üyeleri ile A futbol takımından Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy, Mustafa Hekimoğlu, Felix Uduokkhai de katıldı. ÇOK SAYIDA ÖZELLiK · BJK SuperApp, siyah-beyazlı taraftarların Beşiktaş’a dair bilgilere ve hizmetlere tek bir merkezden erişmesini sağlayacak. Uygulamada, sigorta ve kredi olanaklarından bilet satışına, dijital cüzdandan kişiye özel tasarımlı kartlara kadar birçok ayrıcalık da yer alıyor. ‘Beşiktaş Senindir’ sloganıyla tanıtılan BJK SuperApp’te uygulamalar ücretsiz olarak sunulacak. Başkan Arat yaptığı konuşmadı, SuperApp’İn öneminin camiada zamanda daha da iyi anlaşılacağını dile getirdi.

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HER BEŞiKTAŞLI UYGULAMAYI iNDiRMELi

Beşiktaş taraftarından uygulamayı indirmeleri ricasında bulunan Başkan Arat şunları söyledi: “Bu Beşiktaş’ın çağı yakalamak için hayata geçirmek zorunda olduğu bir yatırımdır. Beşiktaş bugüne dek hep taraftarlarına ‘bize maddi destek verin’ dedi. Bu camiayı büyük yapan her zaman taraftarıdır. Her Beşiktaşlının uygulamayı indirmesi ve ana cüzdanı olarak kullanması gerekiyor.”

HEDEF 1 YILDA 1 MiLYON KULLANICI

BJK SuperApp’in 1 milyon Dolar’lık proje maliyetinin tamamı kongre üyeleri ve gönüllü iş ortakları tarafından karşılandı. BJK SuperApp yapısını kuranların tamamı da yine kongre üyeleri ve gönüllülerden oluştu. 1 yıl içerisinde 1 milyon kullanıcıya ve 300 bin BJK Kart sahipliğine ulaşılması hedefleniyor.

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#Beşiktaş#Hasan Arat#Futbol

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