Beşiktaş Başkanı Hasan Arat: Beni yollamak için mücadele ettiler

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Avrupa’da bugün Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak Beşiktaş’ta bu kritik maç dün kulüpte art arda patlayan bombaların gölgesinde kaldı. Samet Aybaba, Friedel ve Okay Karacan’ın gönderilmesi, yöneticilerden Onur Göçmez’in önce istifa edip sonra ikna edilmesi, Işıl Zeybek’in görevi bırakması ve en önemlisi de başkan Hasan Arat’ın futboldaki yetkilerini 2. başkan Hüseyin Yücel’e devretmesiyle dün oldukça hareketli saatler yaşandı. Başkan Hasan Arat da basının karşısına geçip yaşananların gerekçelerini şu sözlerle anlattı:

SARSINTILARDAN DAHA GÜÇLÜ ÇIKACAĞIZ

“Beşiktaş, futbol branşında 1 ayda dramatik sıkıntılar yaşamıştır. Taraftarımız fevkalade üzgündür, bizler üzgünüz. Buradan daha iyi nasıl çıkacağımız ile ilgili formüller aradık. Bu tür kararlar, çeşitli türbülanslara neden olabilir. Profesyonel hayatta gün gelir yollarınızı ayırırsınız, daha iyi yönetebilmek için daha iyi yere gidebilmek için sahici sarsıntılar, yalancı dengelerden daha iyidir. Biz bu sarsıntıları, kulübümüzün daha kuvvetli bir şekilde yoluna devam etmesi için uyarı niteliğinde görüyoruz.

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KİMSE BEŞİKTAŞ İLE UĞRAŞMASIN

1 saat içinde neler oldu gördünüz mü? Beni yollamak için mücadele ettiler. Kimse Beşiktaş ile uğraşmasın. Hele Beşiktaş’ın içindekiler, artık ellerini çeksinler. Varsa kongre mayısta aday olurlar. Whatsapp’ta, sosyal medyada Beşiktaş’ı, idarecilerimi rencide edecek, eski taktiklere başvurmasınlar. Sportif nedenle kalkışmaya, ifadesini bile kullanmaya yeltenenler karşısında bizi ve Beşiktaş camiasını bulur. Beşiktaş camiası, kalkışma yapılacak yer değildir. Burası Atatürk’ün kulübür, burası her türlü mücadeleyi verir.

AYRILIKLARDA SORUMLULUK BANA AİT

Futbol AŞ’deki değişikliğe, tam Ümraniye’de çizmelerin giyilmesi gerektiğine inandık. Hüseyin Bey, Onur Göçmez, Mete Vardar ve Feyyaz Uçar’a güveniyoruz. Gurur duyuyoruz. Samet Aybaba profesyoneldir. Kulüp, profesyonelle ilgili tasarrufta bulunmuştur. Nedenini açıklamak zorunda değiliz. Samet Hoca da yol arkadaşım. Teşekkür ettim kendisine. Bu ayrılıklar olabilir. Bu ayrılık, Samet Hoca’nın kaptanlığından düşürmez. Ben de gideceğim. Biz bu kararı almak zorundaydık. Sorumluluğu bana aittir.

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ADAYLIK iÇiN KARAR VERMEDiM

“Buraya şampiyonluk sözü vererek gelmedim” diyen Hasan Arat başkanlığa yeniden aday olup olmayacağı ile ilgili olarak ise şunları söyledi: “Henüz bir karar almadım. Camiamla zamanı gelince ben paylaşırım. Vereceğim kararı camiam, basından değil benden öğrenir. Spor Toto oynamaktan vazgeçin. Ayrılma durumum olursa vedamı yaparım. Oyun oynamam.”