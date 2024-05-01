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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Bayern Münih Başkanı ve Mario Gomez'le bir araya geldi

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#Beşiktaş#Hasan Arat#Mario Gomez
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Bayern Münih Başkanı ve Mario Gomezle bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2024 11:41

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Almanya’da Bayern Münih Kulübü Başkanı Herbert Hainer ve RB Leipzig Teknik Sorumlusu Mario Gomez ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde dün oynanan Bayern Münih - Real Madrid maçını Allianz Arena’da takip etti.

Arat, burada Bayern Münih Kulübü Başkanı Herbert Hainer’le de bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

Arat daha sonra bir dönem Beşiktaş’ta forma giyen RB Leipzig Teknik Sorumlusu Mario Gomez ile buluştu.

Arat ve Gomez, 2-2 biten Bayern Münih - Real Madrid mücadelesini birlikte izlediler.

Başkan Arat, bugün de Borussia Dortmund - PSG mücadelesini tribünden takip edecek.

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#Beşiktaş#Hasan Arat#Mario Gomez

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