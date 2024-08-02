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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan taraftara Emirhan müjdesi!

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#Transfer#Beşiktaş#Emirhan
Beşiktaş Başkanı Hasan Arattan taraftara Emirhan müjdesi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2024 07:00

Derbi öncesi takımı ziyaret eden Beşiktaş Başkanı Hasan Arat transferi bizzat açıkladı.

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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yöneticilerle birlikte dün takıma moral ziyaretinde bulundu.

Arat, Süper Kupa ile ilgili “Boğazın efendisi, Atatürk Olimpiyat Stadı’na bir kez daha geliyor. Güzel bir sezon başlangıcı olmasını temenni ediyoruz” ifadesini kullandı.

Taraftarlara transfer müjdesi de veren Başkan, “Emirhan Topçu da bu sporculardan birisi. Kendisi ve annesi bizi çok istedi. Biz de onu istedik. Hocamız özellikle çok istedi” dedi. Beşiktaş Kulübü de Arat’ın bu sözlerinden sonra KAP’a yaptığı bildirimde Emirhan Topçu ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

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#Transfer#Beşiktaş#Emirhan

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