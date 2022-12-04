Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş Başkanı Çebi ile Divan Kurulu Başkanı Yamantürk arasında gerginlik!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Çebi#Yamantürk
Beşiktaş Başkanı Çebi ile Divan Kurulu Başkanı Yamantürk arasında gerginlik
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2022 07:00

Yamantürk’ün, “Aklımıza yatmayan şeyler var. Çebi Bey ile bu çatı altında olmasak arkadaş ya da komşu olmak istemeyiz” sözlerine karşılık veren Çebi, “Biraz olsun insaf! Mali açıdan kulübü doğru idare ettik. Yanlış yapılan hiçbir şey yok” dedi.

Haberin Devamı

Beşiktaş'ın dün yapılan divan kurulu toplantısında kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi ile divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk arasında gerginlik yaşandı. Kürsüye ilk olarak çıkan Yamantürk, Çebi’ye artık ulaşamadığını belirterek sert eleştiriler yöneltti. Yamantürk, “Bu başkanımızla istişare yapamıyoruz. Aklımıza yatmayan şeyler var. 3 yılda neden 5 antrenör değişti? Çebi Bey ile bu çatı altında olmasak arkadaşlık yapmayız, komşuluk yapmak da istemeyiz. Allah korusun akraba da olmak istemeyiz. Siz hakaret ediyorsunuz, ben tespit ediyorum. İstiyorsunuz ki susalım, bildiğiniz gibi yapalım” diye konuştu

Bu abes kelimeleri şiddetle kınıyorum

Yamantürk'ün ardından kürsüye çıkan Çebi, eleştirilere yanıt verirken zaman zaman sinirlendi ve konuşmasını yarıda bırakıp indi. Çebi, şunları söyledi: “İkinci başkanıyla beni arattıran Sayın Divan Kurulu Başkanı’mızın, ikinci başkanımla konuşmasından neden rahatsız olduğunu anlamış değilim. Ben kimseyle ortaklık yapmayı, komşu olmayı düşünmüyorum. Bu abes kelimeleri şiddetle kınıyorum! Biz geldiğimizde borç 3 milyardı, 600-700 milyon faizi vardı. Elektrik sorunu vs., 6 aylık maaş ödenmemişti, UEFA için gereken borçsuzluk yazıları yoktu.

Haberin Devamı

Pandeminin yükü 115 milyon euro

Cebimizden 675 milyon lira kefalet verip kulübü ayakta tuttuk. 3 milyar borç gelene kadar ağzınızı açmadınız. Geldiğimizde 92 milyon Euro olan takım bütçesini 45 milyon Euro’ya çektik. Benim dönemimdeki zarar 300 milyon lira. Ekonomik anlamda kulübü doğru idare ettiğim konusunda şüphem yok. Delikleri kapattık, giderleri kapattık. Pandemi 115 milyon Euro yük getirdi. Yani 2.3 milyar lira. Toplam 3 milyar lira, benim yönetimimden kaynaklanmayan problem var. Pandemi olmasa 2 milyar daha az borçlu olacaktı bu kulüp. Biraz olsun insaf! Yapılan yanlış hiçbir şey yok. ‘Geldiğimiz borçları öderiz’ diyen Divan Başkanı’na şunu söylüyorum; ödeyebilecekseniz, benim size hizmet etmek boynumuzun borcu. Gelirsiniz buraya, biz size gereken desteği veririz.”

Gözden Kaçmasın

Beşiktaşın borcu açıklandıBeşiktaş'ın borcu açıklandıHaberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Çebi#Yamantürk

BAKMADAN GEÇME!

O da ABDnin yalan makinesi... Her şey ilkokulda bir matematik sınavıyla başladı… Dev bir dolandırıcı mı yoksa hastalık kurbanı mı

O da ABD'nin 'yalan makinesi'... Her şey ilkokulda bir matematik sınavıyla başladı… Dev bir dolandırıcı mı yoksa hastalık kurbanı mı?

#Patolojik Yalancılık
Doğa, kültür ve eğlence: Yılbaşı tatili için 9 şehirden 10 farklı öneri

Doğa, kültür ve eğlence: Yılbaşı tatili için 9 şehirden 10 farklı öneri

#Rota
Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#3: Ormanlarımız neden yanıyor Nasıl engelleriz

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#3: Ormanlarımız neden yanıyor? Nasıl engelleriz?

##Doğum Yılı 2020

BAKMADAN GEÇME!

O da ABDnin yalan makinesi... Her şey ilkokulda bir matematik sınavıyla başladı… Dev bir dolandırıcı mı yoksa hastalık kurbanı mı

O da ABD'nin 'yalan makinesi'... Her şey ilkokulda bir matematik sınavıyla başladı… Dev bir dolandırıcı mı yoksa hastalık kurbanı mı?

#Patolojik Yalancılık
Doğa, kültür ve eğlence: Yılbaşı tatili için 9 şehirden 10 farklı öneri

Doğa, kültür ve eğlence: Yılbaşı tatili için 9 şehirden 10 farklı öneri

#Rota
Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#3: Ormanlarımız neden yanıyor Nasıl engelleriz

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#3: Ormanlarımız neden yanıyor? Nasıl engelleriz?

##Doğum Yılı 2020