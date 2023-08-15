×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin fabrikasını dolandıran 4 kişi tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Ahmet Nur Çebi#Beşiktaş#Tekirdağ
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin fabrikasını dolandıran 4 kişi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2023 10:40

Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin Başkan Vekili olduğu fabrikayı dolandırdıkları iddiası ile yakalanan 11 kişi adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 11 kişiden 4'ü tutuklandı.

Haberin Devamı

Tekirdağ'da faaliyet gösteren ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin Başkan Vekili olduğu bir firmada çalışan şahısların özel belgede sahtecilik yaparak çalıştıkları firmayı 50 milyon dolar dolandırdığı iddiası ile Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler; örgütlü bir şekilde özel belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık, güveni kötüye kullanma gibi suçlardan dolayı düzenlenen operasyon ile yakalandı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, firma yetkililerinin bazı çalışanlarının firmalarını dolandırdıklarına istinaden yaptıkları müracaat üzerine gözaltına alındıkları ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 11 kişiden 4'ü tutuklanırken, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ahmet Nur Çebi#Beşiktaş#Tekirdağ

BAKMADAN GEÇME!