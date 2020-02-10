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Futbol
Haber Giriş: 10.02.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin dirseği kırıldı

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin dirseği kırıldı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin dirseğinin kırıldığı bildirildi.

Spor Arena / İsmail ER - Kulüpten yapılan açıklamada Çebi’nin, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı’nın, Ataşehir Belediyespor’u 4-1 yendiği maçı izlediği Fulya Hakkı Yeten Tesisleri’nde bir kaza geçirdiği belirtilerek, “Kaza neticesinde başkanımızın dirseğinde kırık meydana gelmiştir. Hastanede tedavisi tamamlanan başkanımız taburcu edilmiş ve evinde istirahate çekilmiştir. Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunar, acil şifalar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebinin dirseği kırıldı

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