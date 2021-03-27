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Futbol
Haber Giriş: 27.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den uyarı! 'Şampiyon ilan etmeyin'

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den uyarı! 'Şampiyon ilan etmeyin'

11 maç olduğunu ve herkesi uyardığını belirten Çebi “Sergen Yalçın’la uzun yıllar devam edeceğimizi düşünüyorum” dedi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ligde zirvede yer almalarına karşın temkini elden bırakmıyor. Dün beIN Sports’ta yayınlanan beUNITED’da Güntekin Onay’ın sorularını yanıtlayan Çebi, şampiyonluk yarışı, takımın ve Sergen Yalçın’ın durumuyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı: “Şampiyonluk havasına girebilirsiniz ama kendinizi şampiyon ilan edemezsiniz diye sürekli herkesi uyarıyorum. 11 maç daha var, hatta kupa maçı dahil 12 maç oynayacağız. F.Bahçe, G.Saray, Trabzon ve diğerleri olmadan şampiyon olsak bir şey ifade etmez. Ama rakiplerimiz değerli olduğu için bu şampiyonluk çok şey ifade edecektir.

Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebiden Sergen Yalçın ve yeni sözleşme açıklaması
Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın ve yeni sözleşme açıklaması!

KULAĞINI TIKAYIN, BANA İNANIN

Sergen Yalçın ile uzun yıllar devam edeceğimizi düşünüyoruz. Birçok şey gündeme geliyor kontratla ilgili ama doğru değil. Taraftarımız böyle bir şeyi düşünmesinler, yokmuş kabul etsinler. Umarım kupayı ve kupaları bundan sonraki süreçte de hocamızla birlikte kaldırmayı Allah bize nasip eder. Her dakika hoca değiştiren bir kulüp değil, 10 yıl en azından değiştirmeyen bir kulüp olabilirsek ve bunu da Sergen hocayla başarabilirsek ben de başkan olarak büyük keyif alacağım. · BEN hiçbir zaman umudumu kaybetmedim. Camianın da kaybetmediğini biliyorum. Her ne kadar muhalif seslerden yanlış ve art niyetli sesler geliyorsa da değerli camiaya ve taraftarlara sesleniyorum; kulağınızı tıkayın, sadece bana inanın.”

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebiden uyarı Şampiyon ilan etmeyin

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