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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den taraftara transfer mesajı! "Rahat olsunlar..."

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#Beşiktaş#Transfer#Ahmet Nur Çebi
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebiden taraftara transfer mesajı Rahat olsunlar...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2023 14:30

Yeni sezon hazırlıklarını Almanya’nın Grassau kentinde sürdüren Beşiktaş, bugün yaptığı antrenmanla çalışmalarını devam ettirdi. Kampa dün katılan başkan Ahmet Nur Çebi idmanı takip ederken, "Taraftarlar bize güvensinler en iyisini yapacağız" dedi.

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Yeni sezon hazırlıklarını Almanya’nın Grassau kentinde devam ettiren Beşiktaş, bugün basına açık yaptığı idmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma ve pas oyunu oynayan siyah-beyazlı futbolcular, pas ve şut çalışması gerçekleştirdi. Dar alanda yapılan çift kale maçın ardından son bölümde ise Beşiktaşlı oyuncular, orta, kafa ve şut idmanı yaptı.

Dün Mizoköveds ile oynanan hazırlık maçında ilk 11’de oynayan Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Jackson Muleka ve Arthur Masuaku idmanın ilk bölümünde yenileme koşusu yaptı. Amir Hadziahmetovic, boğaz enfeksiyonu sebebiyle idmanda yer almazken, Valentin Rosier ise takımdan ayrı salonda yenileme idmanı yaptı. Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla devam ettirecek.

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebiden taraftara transfer mesajı Rahat olsunlar...


Ahmet Nur Çebi idmanı takip etti

Dün yapılan hazırlık maçı ile kampa katılan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, antrenmanın tamamını takip etti.

Transfer mesajı

Teknik Direktör Şenol Güneş ile saha kenarında sohbet eden Başkan Çebi, ardından basın mensuplarını selamlayarak, "Taraftarların haklı serzenişleri var. Haklı olarak en iyisini istiyorlar. Bize güvensinler en iyisini yapacağız. Rahat olsunlar" şeklinde konuştu.

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#Beşiktaş#Transfer#Ahmet Nur Çebi