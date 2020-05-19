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Futbol
İHA
Haber Giriş: 19.05.2020 - 19:06,Son Güncelleme:

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den sevindiren haber

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den sevindiren haber
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den sevindirici haber geldi. Covid-19 testi pozitif çıkan Çebi'nin çekilen tomografisi temiz çıktı.

Beşiktaş'ta geçtiğimiz hafta yapılan Covid-19 testlerinin ardından 8 kişide durumun pozitif olduğu ve bu isimlerden birinin de Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi olduğu açıklanmıştı.

Test sonucunun pozitif çıkmasının ardından hemen tedavisine başlanan Çebi'nin çekilen akciğer tomografisi ise temiz çıktı.

Tomografi sonucu temiz çıkan Çebi'nin evdeki izolasyon süreci ise devam ediyor. Ailesiyle birlikte evde vakit geçiren Ahmet Nur Çebi'nin sağlığı da an be an takip ediliyor.

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