Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den sert tepki! 'VAR hakemi hata yapıyorsa kasıtlıdır'

Haberin Devamı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ha kemlerle ilgili sert açıklamalar yaptı. Teknik direktör Önder Karaveli ve sportif direktörlüğe getirilen Ceyhun Kazancı ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Çebi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalardan dolayı ceza aldığını hatırlatarak, "Bizler ceza yöntemiyle susturuluyorsak, başarısız olan hakemler de cezalandırılmalı. Bu iş böyle olmaz. Laf olsun torba dolsun diye hakeme bir maç ceza verip, diğer maç ödüllendiriyorsanız, milleti kandırıyorsunuz demektir” dedi.

BU İŞTEN KİM MENFAAT ELDE EDİYOR?

Çebi şöyle devam etti;

Ben de biliyorum TFF’nin bir şeyleri düzeltmeye çalıştığını. Ancak önümüzdeki seneleri kurtaracağız diye bu seneyi yok saymaya çalışıyorlar. Herkes hakemlerden şikayet ederken, ben anlamı yorum, bu işten kim menfaat elde ediyor? Menfaat elde ettiği iddia edilen kişilerin de çıkıp, ‘Bunu kabul etmiyoruz’ demesi gerekir. VAR hakemlerinin ‘Onu görmedim, bunu görmedim’ deme hakkı yok. Sahada ki hakemin hatasını kabul edebilirsiniz. VAR hakemi yapıyorsa kasıtlı yapıyordur. Bu saatten sonra Beşiktaş’a yapılacak her hatanın karşısında daha şiddetli duracağız. Artık beni susturamayacaklar. Bir yıl cezaysa bir yıl. Birilerini kollamak adına birilerini yakmamak gerektiğini tüm hakemlere ifade ediyorum.”

Haberin Devamı

"ARKA PLANDA GEREKENİ YAPIYORUM"

Türkiye Futbol Federasyonu’na sunmak üzere, sezon başından beri Beşiktaş’ın aleyhine yapılan hataları bir dosya haline getirdiklerini söyleyen başkan Ahmet Nur Çebi, şöyle devam etti: “Ben şimdi buradan çıkacağım, koca bir dosyayı TFF yönetimine sunacağım. Bugüne kadar hakem işlerinin bağırarak çözüldüğünü görmedim. Ben arka planda gerekeni yapıyorum. Vicdanen rahatım, camiamız da müsterih olsun.”

Geçen sezon kazanılan 3 kupanın bir ekip işi olduğunu dile getiren başkan Çebi, “Her ne kadar bazı insanlar bunları 1-2 kişiye mâl etmeye çalışsa da, herkesin alın teri var” dedi.

"YAPTIKLARIMIN HESABINI VERİP MAYIS'TA ADAY OLACAĞIM"

Ahmet Nur Çebi, mayıs ayında yapılacak olağan genel kurulda yeniden Beşiktaş Başkanlığı’na aday olacağını açıkladı.

Haberin Devamı

Karşısına rakip çıkmasını çok istediğini belirten Çebi, şunları söyledi: “Mayıs ayında aday olacağım. Genel kurulun önüne çıkacağım, yaptıklarımın hesabını vereceğim. Başkanlığa aday olmayı arzu eden herkesin, aday olmasını istirham ediyorum.

"YORULDUM AMA BIRAKMAYACAĞIM"

Söylentiler var, ‘Bırakacak, edecek...’ diye. Evet yoruldum ama bırakmayacağım. Karşıma da aday çıkmasını istiyorum. Eğer tek başıma aday çıkarsam kendimi eksik hissedeceğimi, Beşiktaş adına çok üzüleceğimi de beyan etmek istiyorum.