Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den sert açıklama: 'Hocalar akıllarını başına alsın!'

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Ankaragücü#Beşiktaş Ankaragücü Savunma
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebiden sert açıklama: Hocalar akıllarını başına alsın
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2022 12:34

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ankaragücü maçında yaşanan olaylara dair yeni açıklamalar yaptı.

Haberin Devamı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ankaragücü - Beşiktaş maçında yaşananlara ilişkin basın mensuplarına açıklamalar yaptı.

Çebi, TFF'ye başvuru öncesinde PFDK'ya sevk edilmeleri gerektiğine dikkat çekerken, devamındaki süreçte savunma vereceklerini ifade etti.

Beşiktaş'ın TFF savunmasında Josef de Souza da yer alacak.

Çebi'nin açıklamaları şöyle;

"ÖNCE PFDK SEVKİ GEREKİYOR"

"TFF Başkanı müracaat etmediğimizi söylemiş. Önce PFDK'ya sevk edilmesi gerekiyor. Sonra da savunmayı vermemiz gerekiyor. Durum bundan ibaret... Savunmaya kaptanımız Josef ile katılacağız. Bakalım Josef'in gözlerine bakınca ne karar alacaklar."

ÖMER ERDOĞAN'A: HOCALAR AKILLARINI BAŞINA ALSIN

"Hocalar akıllarını başına alsın! Ömer Erdoğan'ın kendisinden yaşça küçük bir oyuncuyu hedef göstermesi yakışıksız... Ankaragücü Başkanı'nı nazik davranışı ve özür dilemesinden ötürü takdir ediyorum ama saldırıyı yapan şahıs dün serbest bırakıldı.Fanatizmin artmaya başladığını, taraftarların bilerek ya da bilmeyerek kulüplerine zarar verdiklerini görüyoruz. Ankaragücü maçında her şey planlıydı. Küfürler de planlıydı. Sahadaki oyuncuların bizim oyuncularımızı tahrik etmesi de planlıydı."

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Josef’in kartı iptal edilemez ancak tahrik indirimi alabilir'Josef’in kartı iptal edilemez ancak tahrik indirimi alabilir'Haberi Görüntüle

Gözden Kaçmasın

Ankaragücü maçında Beşiktaşlı futbolculara saldıran kişi için 3 yıla kadar hapis istemiAnkaragücü maçında Beşiktaşlı futbolculara saldıran kişi için 3 yıla kadar hapis istemiHaberi Görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Ankaragücü#Beşiktaş Ankaragücü Savunma

BAKMADAN GEÇME!

Gittiği maçta yediği sosisli sandviç sonu oldu 1993teki cinayeti çöpe atılan peçete çözdü

Gittiği maçta yediği sosisli sandviç sonu oldu! 1993'teki cinayeti çöpe atılan peçete çözdü

#Jerry Westrom
Bir sivrisinek ısırığından ne olur demeyin 8 SORUDA öldürücü Batı Nil virüsü...

Bir sivrisinek ısırığından ne olur demeyin! 8 SORUDA "öldürücü" Batı Nil virüsü...

#Sivrisinek
75 yıldır cevabı bulunamayan soru: Ünlü gangster Bugsyi kim öldürdü

75 yıldır cevabı bulunamayan soru: Ünlü gangster Bugsy'i kim öldürdü?

#Benjamin Bugsy Siegel

BAKMADAN GEÇME!

Gittiği maçta yediği sosisli sandviç sonu oldu 1993teki cinayeti çöpe atılan peçete çözdü

Gittiği maçta yediği sosisli sandviç sonu oldu! 1993'teki cinayeti çöpe atılan peçete çözdü

#Jerry Westrom
Bir sivrisinek ısırığından ne olur demeyin 8 SORUDA öldürücü Batı Nil virüsü...

Bir sivrisinek ısırığından ne olur demeyin! 8 SORUDA "öldürücü" Batı Nil virüsü...

#Sivrisinek
75 yıldır cevabı bulunamayan soru: Ünlü gangster Bugsyi kim öldürdü

75 yıldır cevabı bulunamayan soru: Ünlü gangster Bugsy'i kim öldürdü?

#Benjamin Bugsy Siegel