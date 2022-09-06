Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den sert açıklama: 'Hocalar akıllarını başına alsın!'

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ankaragücü - Beşiktaş maçında yaşananlara ilişkin basın mensuplarına açıklamalar yaptı.

Çebi, TFF'ye başvuru öncesinde PFDK'ya sevk edilmeleri gerektiğine dikkat çekerken, devamındaki süreçte savunma vereceklerini ifade etti.

Beşiktaş'ın TFF savunmasında Josef de Souza da yer alacak.

Çebi'nin açıklamaları şöyle;

"ÖNCE PFDK SEVKİ GEREKİYOR"

"TFF Başkanı müracaat etmediğimizi söylemiş. Önce PFDK'ya sevk edilmesi gerekiyor. Sonra da savunmayı vermemiz gerekiyor. Durum bundan ibaret... Savunmaya kaptanımız Josef ile katılacağız. Bakalım Josef'in gözlerine bakınca ne karar alacaklar."

ÖMER ERDOĞAN'A: HOCALAR AKILLARINI BAŞINA ALSIN

"Hocalar akıllarını başına alsın! Ömer Erdoğan'ın kendisinden yaşça küçük bir oyuncuyu hedef göstermesi yakışıksız... Ankaragücü Başkanı'nı nazik davranışı ve özür dilemesinden ötürü takdir ediyorum ama saldırıyı yapan şahıs dün serbest bırakıldı.Fanatizmin artmaya başladığını, taraftarların bilerek ya da bilmeyerek kulüplerine zarar verdiklerini görüyoruz. Ankaragücü maçında her şey planlıydı. Küfürler de planlıydı. Sahadaki oyuncuların bizim oyuncularımızı tahrik etmesi de planlıydı."

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