Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Sergio Ramos, stat sponsorluğu, Milot Rashica transferi ve sportif direktör açıklaması

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, A Spor canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

RAMOS TRANSFERİ HAKKINDA

"Ramos herkesin takımında görmek istediği biri. Ramos bize geldi de almadık mı? Rakamları okudunuz. Bu rakam 14-15 milyon Euro. Vergileriyle 25 milyon Euro. 2 yılda 50 milyon Euro. Ramos iyi oynarsa, buradan gönderemezsiniz. Dolayısıyla 50 milyon Euro. Asbaşkanıma da söyledim. O süreç içerisinde kimse sponsor gelmedi. Serhan kardeşim de kovaladı ama olamadı. Konunun 6 milyon Euro gibi gösterilmesi doğru değil. Artı ben bunun 8 milyon Euro ve menajerlik ücretini karşılayacağını kabul ettim ama olmadı. Her kulüp birilerini kovalar olur, olmaz. Beşiktaş'ın geleceğini de düşünmek zorundayım. Bu transfer konusunda Serhan'ın hiçbir hatası yok. Benim vereceğim nihai kararlar vardır. Ben bu nihai kararı, Beşiktaş'ın geleceğini düşünerek verdim.''

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"BU TRANSFERLERİ DOĞRU BULMUYORUM"

"Türk futbolu adına bu transferleri doğru buluyor musunuz, doğru bulmuyorum. Bunun sonu yok. Bunları hala yapmaya devam ediyorsak, bu doğru değil. Süper Lig'de maksimum 23-25 milyon Euro'lu bütçeli bir takım yaparsanız gelir ve giderinizi dengelersiniz. Vergi ödemeyip, banklara borçlanarak, kurlar artarken kulübü sıkıntı sokarak sonra da vergi dairesine gideceksiniz, benim borcumu erteleyin diyeceksiniz. Bizim belirli limitlere inmemiz lazım."

ARABİSTAN FİYATLARI İKİYE KATLADI"

"Suudi Arabistan bu sene ikiye katladı fiyatları. Transferler geç oluyor, karşınıza şu geliyor, 'Ben biraz daha beklemek istiyorum. Suudi Arabistan'dan teklif bekliyorum.' Transfer kolay bir şey değil. Transferde oyuncunun gönlü olacak. Takımı bırakacak. Ailesi onaylayacak. Tüm bunları bir araya getirdiğinizde zaman alıyor. Artan fiyatlardan dolayı birçok iyi oyuncu beklemeyi tercih etti. Biz de çabuk alalım diye çok hızlı transfer yapmayı tercih etmedik. Bekledik.''

"TAKIMDA HOCANIN İSTEMEDİĞİ BİR OYUNCU YOK"

''Ceyhun Kazancı hakkını helal etsin, çok bunaltıldı. Transfer için listeler vardı. Bu transferler teknik kadro, hocanın ve benim de içinde bulunduğum sistem içerisinde yapıldı. Gidecek ve gitmesi muhtemel oyuncular belli, bunlarla ilgili kafanızda bir şablon oluşuyor. Hocanın istemediği bir oyuncunun şu anda takımda olduğunu düşünmüyorum. Hocanın tercih ettiği birinci isimler vardı. Bazılarında birincileri alabildik, bazılarında ikinci. Bu bir ekip işiydi. Ekonominin izin verdiği ölçüde transferler gerçekleşmiştir.''

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SPORTİF DİREKTÖRLÜK YAPACAK

''Gökhan İnler ile görüştüm. Dünya futbolunda yeri olan bir oyuncu. Birçok oyuncu tanıyor. Çok iyi bir Beşiktaşlı. Biz sportif direktör arayışı için görüştük. O da bu sene Beşiktaş'ta jübile yapmak istediğini söyledi. bunun üzerine benim de istediğim bir şey vardı, takımda ağabeylik yapacak biri. Bunun için birini çok istiyordum. Biz Gökhan'la buraya geldik. Ekonomik olarak istediklerini bir futbolcu olmaktan daha öte.''

"FEDERASYONUN BUNLARI TESPİT ETMESİ MÜMKÜN"

"Bu rakamlar doğru ve ödenebilir rakamlar değil. Bunun dışında mal, mülk satarsın, biz çok şükür satmadık. Gelir ve gider bu şekilde ödenmez. Çok basit bir şekilde federasyonun bunları tespit etmesi mümkün. Transferlerde bu zamana kadar yanlış bir yaptığımı düşünmüyorum. Bir de transfer çalımı diye bir şey var. Ben bugüne kadar kimseye transfer çalımı atmadım. Ama birileri iddia ediyorsa bunlar; Gedson'dur, Ghezzal'dır. Rashica'yı ben çok istedim ve aldım."

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"RASHICA'YA BASKI YAPILDI"

''Rashica'ya son anda arama oldu. Oyuncuya ve menajerine baskı yapıldı. Bitmiş transferdi. Maalesef uçak 3 saat geç kalktı. Bütün oyuncularımı iyi ki aldım diyorum ve demeye de devam edeceğim. Bu işler parayla pulla olmuyor. Olsaydı, transfer döneminin şampiyonları lig bitmeden tescil edilirdi. En iyi takım şu anda Beşiktaş. Her türlü değerlere bakın en iyisi bizde. Yüzde 99 şampiyonuz. Ben bunu pandemide söyledim, 3 tane kupa aldık. Bekle, gör. Son gülen iyi güler. Bekleyeceğiz.''

"SPONSOR İŞİNİ HALLETTİK"

''Stadımızın yeri, kıymeti belli. Dolayısıyla bana göre paha biçilemez. Mühim olan bunu dünyaya göstermek. Federasyon çok doğru bir iş yapmıştır. Daha önce bunu göstermesi gereken yerler vardır. Umarım kabul edilir. Bu stadyum hak ettiği değeri görür. Sponsorluk anlaşması bitmek üzere. Yüzde yüz önümüzdeki hafta biter. Beşiktaş adına ve markasına yakışır olacak. Biz o işi hallettik. Gecikmesinin de Beşiktaş'a bir zararı yok.''

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"BANA GÖRE TRANSFER TAMAMLANDI"

''14 tane yabancı oyuncumuz var. Bu saatten sonra benim oraya alabileceğim oyuncu yok. Ancak bir yabancı oyuncu giderse, hemen doldururum. Hazır ama şu anda takımdakilerle de mutluyuz. Bana göre transfer tamamlandı. Gidecekler belli ama bana göre gitmeyeceklerdir ama biz yine de tedbirimizi aldık.''

"TALISCA İÇİN TEKLİF YAPTIM"

"Talisca çok kıymetliydi bizim için. Çok güzel anılarla gitti. Ama Talisca'nın gelmek istemesi, takımının bırakması söz konusu değildi. Şenol Güneş'in onunla konuşması sohbetten ibaretti. Kulübünden müsaade istedim, teklif yaptım. Kulübünden gelecek cevap, devam edeceğiz oldu. Bizim Talisca'yla takımının müsaadesi olmadan görüşmesi yapmamız mümkün olabilir mi? Biz kapıyı çaldık ama evin sahibi ev kirada dedi. İnşallah bir gün olur ama bugün olmuyor.''

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RIDVAN YILMAZ HAKKINDA

''Rıdvan Yılmaz geçen sezon 15 resmi maç oynamış. 916 dakika süre almış. Bu arkadaşın bize gelmesiyle ilgili bir şey yok. Geçen sene hazırlık için aldılar. Bu sene sanırım daha çok maç yapacak.''