Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın açıklaması! Sözleşme...

1- Derbi maçlardan önce hakemlerimiz gereksiz eleştirilerle baskı altına alınıyor.

2- Bu maçlarda hakemlere kulplar takılmasına engel olamıyorsak önlemlerden biri yabancı hakem olabilir.

3- Ayrıca futbolun marka değeri açısından da hakemlerin performansını sorgulamamız gerekli.

Beşiktaş ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Nur Çebi yabancı hakemlerle ilgili olarak yaptığı açıklamaların başka yönlere çekilmek için cımbızlandığını söyledi. Çebi hem “Nasıl yabancı futbolcu transfer ediyorsak, hakem de transfer edilmeli. Özellikle derbi maçları için yapılmalı” sözleri hem de gündemle ilgili Hürriyet’e özel açıklamalarda bulundu: “Derbilerde yabancı hakemlere yer verilmesi ile ilgili sözlerim ne yazık ki bambaşka yerlere çekilmek için cımbızlandı. Maksadım; hakemlere karşı bir güvensizliğim olduğundan değildir. Derbilerde gereksiz eleştirilerle değersizleştirilmeye çalışılan hakemlerimizi, oluşturulan baskılardan koruma çabasıdır. Bu maçların hakemlerine çeşitli kulplar takılmasını engelleyemiyorsak önlemlerden biri yabancı hakemlerle oynamak olabilir. Ayrıca marka değerleri açısından, futbolun tüm paydaşları için önemli olan derbilerde de diğer maçlarda da hakemlerin performansını sorgulamalıyız.”

Mevcut yabancılar için talep ettik TFF bambaşka bir karar verdi

· 24 kişilik kadroda olmayan yabancıların pandemi nedeniyle listelere eklenmesini istemiştiniz. TFF’nin kararıyla bazı takımlar iki yeni transfer yaptı. Konuyla ilgili düşünceniz nedir?

Biz takımlara yeni finansman yükü gelmemesi ve 9 oyuncunun pozitif çıkması halinde hükmen mağlubiyet riski oluşmaması için zaten sözleşmesi olan yani ücreti ödenen ancak 24 kişilik listede yer almayan oyunculardan dördünün daha sadece bu sezon için listeye alınmasını istedik. TFF bambaşka bir karar alarak yeni oyuncu transferine yol açtı ve bazı kulüplerimizin daha da fazla finansal yük altına girmesine neden oldu.

· Bu yılki yayın ihalesine ilişkin öngörüleriniz neler? Rakamlar ne düzeyde gerçekleşir?

Şu andaki rakamdan aşağı olmaması gerektiği aşikar. Asıl mücadelemiz bu rakamı olabildiğince yukarı çıkarmak olmalıdır.

Önce Spor Yasası, sonra Süper Lig A.Ş. gibi fark yaratacak projeler var

· Kulüpler Birliği Başkanı seçilince, “İlk işimiz Spor Yasası” demiştiniz. O konudaki çalışmalar ne durumda? Kulüpler Birliği ile ilgili diğer projeleriniz neler?

Kulüpleri kollayan, koruyan bir yasa için Kulüpler Birliği olarak bir komisyon oluşturduk. Bu komisyondaki arkadaşlarımız elinden gelenin en iyisini yapacaklardır. Farkındaysanız Kulüpler Birliği Vakfı belki de tarihinin en güçlü yönetim kuruluna sahip. Tüm kulüplerin sorunları aynı. Beşiktaş ile birlikte tüm kulüplerin dertlerine derman olacak uygulamaları hayata geçirmek ve kurtuluşu tüm kulüplerimiz için sağlamak zorundayız.

Kadın futbolunu özendirmek, alt ligleri futbolcu yetişir hale getirmek, rezerv lig uygulamasını başlatmak, kulüplere zarar veren yöneticilerin bu zararların sorumluluğuna katlanmasını sağlamak ve Süper Lig A.Ş.’nin kurulması gibi fark yaratacak projelerimiz var.

ŞAMPİYONLUĞUMUZU ENGELLEME ÇABASI

“Şampiyonluğu hedefleyen takımımızın, hocamızın ve bizlerin huzuru bozmak için bu yollara başvuranlar başarısız olacaklar. Hepimiz şampiyonluk için kenetlendik.”

· Sergen Yalçın ile sözleşme konusu gündemde. Bu noktada düşünceleriniz neler?

Bu konunun tekrar tekrar gündeme gelmesinde, getirilmesinde art niyet arıyorum. Şampiyonluğa hedeflenen takımımızın, hocamızın ve bizlerin huzurunu bozmak için bu yollara başvuranlar başarısız olacaklardır. Hepimiz Beşiktaş’ın şampiyonluğu için kenetlenmiş vaziyetteyiz.

· Takımda güzel bir arkadaşlık ortamı ve dayanışmanın olduğunu görüyoruz. Yönetici, teknik heyet ve futbolcular içinde bu ortamın baş aktörleri kimler?

Biz büyük bir aileyiz. Aileyi zor günlerde birlikte tutmak, ailenin tüm bireylerine sahip çıkmak önemli. Kulübün tüm çalışanlarıyla, yönetim kuruluyla bunları şu ana dek başardığımıza inanıyorum. Başarının şifresi de bir olmak, birlik olmak, ‘biz’ olmak.

KiRALIK iSiMLER iÇiN HOCAYLA KONUŞACAĞIZ

· Kiralık oyuncularınızın bonservislerini almayı düşünüyor musunuz?

Mevcut kadromuzda başarılı olan kiralık futbolcularımız var. Bu

oyuncular ile ilgili olarak önümüzdeki sezon planlamalarımızı teknik direktörümüz Sergen Yalçın ile birlikte yapıyoruz.

AVRUPA’DA BAŞARI TABii Ki MÜMKÜN AMA PLANLI OLMALI

· Avrupa kulüpleri ile aramızdaki makas bir hayli açıldı. eskisi gibi Avrupa kupalarında çeyrek final, yarı final gibi başarıları yakalamamız mümkün mü?

Tabii ki mümkün. Bu hedeflerimiz zaten olmazsa olmaz. Ancak her şeyi planlı programlı yapmalı. Bunun için öncelikle darmadağın olmuş ekonomimizi düzeltmeliyiz.

BEŞİKTAŞ İÇİN TAŞ ÜSTÜNDE TAŞ BIRAKMAM

“Beşiktaş’ın önünün saha dışı unsurlar tarafından kesileceği algısının yaratılması ne kadar yanlışsa, gerektiğinde benim bu konuda aksiyon almama Kulüpler Birliği Başkanı unvanımın engel olamayacağı da o kadar açıktır.”

· Beşiktaş ve Kulüpler Birliği Başkanı olarak medyadan beklentileriniz nedir?

İlişkilerimizde açık ve net olmalıyız. Yapmış olduğum açıklamalar isteyerek ya da istemeyerek, bilerek veya bilmeyerek cımbızlanmamalı. Farklı anlamlara ve spekülasyonlara yol açacak yönlendirmeler yapılarak camialar karşı karşıya getirilmemeli. Ben Beşiktaş Başkanı olarak da Kulüpler Birliği Başkanı olarak da herkes için adalet istiyorum. Beşiktaş’ın önünün saha dışı unsurlar tarafından kesileceği algısının yaratılması ne kadar yanlışsa gerektiğinde benim bu konuda aksiyon almama Kulüpler Birliği Başkanı unvanımın engel olamayacağı da bir o

kadar açıktır. Bu bağlamda daha önce söylediğim deyimi tekrar hatırlatmakta yarar var; Beşiktaş’ın önünün kesildiğini hissedersem taş üstünde taş bırakmam.

· Son on yıla dair yapılan özel amaçlı bir inceleme var. Bu inceleme ne zaman bitecek? Konuyla ilgili neler yapacaksınız?

Daha önce de birkaç kez söyledim, pandemi nedeniyle ilgili firma fiili olarak gerekli incelemeleri yerinde yapmakta çok zorlandı. Bu nedenle de hazırlamaları gereken rapor gecikti. Raporu teslim alınca hukukçularımızın yönlendirmeleriyle daha önce söylediklerimizi yerine getireceğiz. Konuyla ilgili kimsenin endişesi olmasın.

ŞAMPiYONLUĞA ALIŞMIŞ BiR KULÜP BIRAKIP EMEKLi OLMAK

· Milyonlarca taraftarı olan bir kulübün başkanı olmak nasıl bir duygu?

Tabii ki gurur verici ancak bir o kadar da kişiye sorumluluk yükleyen bir durum. ahmet nur Çebi olarak normal bir vatandaş gibi

sokağa çıkıp dolaşabiliyor musunuz? Her zaman halkın içindeyim. Değişen bir şey yok. Keşke bir de pandemi olmasa…

REFORMU BiTiRECEĞiZ

· Beşiktaş Başkanı olarak önünüzdeki 3 hedefinizi sıralar mısınız?

Öncelikle mali ve idari reformlarını tamamlamış, şampiyonluklara alışmış bir Beşiktaş vücuda getirip, emekli olmak ve ailemle birlikte emekliliğin tadını çıkartmak.

70 MiLYON TL TOPLADIK KAMPANYAMIZ DEVAM EDiYOR

· Kulüp olarak düzenlediğiniz yardım kampanyalarından ne kadar gelir elde ettiniz? Destek sözü verenlerin ne kadarı sözlerinde durdu?

70 milyon civarında katkı sağlayan tüm Beşiktaşlılar’a bir kez daha teşekkür ederim. Taahhütlerini yerine getirenlere ayrıca teşekkür ederim. Kampanya devam ediyor, tüm taraftarlarımızın ve değerli iş insanlarımızın Kartal Pençesi Kampanyası’na desteklerini bekliyoruz. Herkes sanal stadyumda yerini alıp, tüm dünyaya Beşiktaş ailesinin büyüklüğünü göstermeli.

DOĞRU iŞLER iÇiN YANLIŞLARDAN DERSLER ÇIKARILMALI

Beşiktaş Başkanı Çebi “Gelecekte yönetimsel olarak doğru işler yapmak için geçmişte yaşananları unutmamakta fayda var. Bugün yanlış yapıp yarını sıkıntıya sokmamak için dünü iyi bilip yapılan yanlışlardan ders çıkarmak gerek” dedi.

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