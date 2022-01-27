Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Şafak Mahmutyazıcıoğlu açıklaması

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Beşiktaş'ın Antalya'daki kamp çalışmaları sırasında kameraların karşısına geçen başkan Çebi, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun vefatıyla ilgili şunları söyledi:

Sayın Şafak kardeşimizin ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Annesine, babasına, çocuklarına, eşlerine, yakınlarına sabır diliyorum. Beşiktaş'a hizmet etti. Camia olarak yaptıklarıyla ilgili kendisini minnetle anacağız. Talihsiz bir olay. Çok üzüldüm. Kendisiyle 2-3 yıl çalışma arkadaşlığım oldu, rahmet diliyorum. Hayat devam ediyor, takımı burada... Sevdiği renkler, Beşiktaş... Biz de camia mutlu olsun diye uğraşıyoruz. O da Beşiktaş'ın başarılı olmasını isterdi. Nur içinde yatsın.

BEŞİKTAŞ'TAN RESMİ BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Beşiktaş Kulübü, Şafak Mahmutyazıcıoğlu için gece saatlerinde başsağlığı mesajı yayınladı:

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Eski Yönetim Kurulu Üyelerimizden Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz.