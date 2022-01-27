Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Şafak Mahmutyazıcıoğlu açıklaması

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ece Erkenden yürek yakan sözler: Nasıl dayanacağımEce Erken'den yürek yakan sözler: Nasıl dayanacağım!#Ece Erken
Neden en başta “Evet, balıkçıdaydım” demediNeden en başta “Evet, balıkçıdaydım” demedi#Ekrem İmamoğlu
En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınızEn güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız?#Koronavirüs Aşısı
Son Dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti... Beşiktaş eski yöneticisi ve Ece Erkenin eşi silahlı saldırıya uğradı Restorana önce iki kişi geldiler...Son Dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti... Beşiktaş eski yöneticisi ve Ece Erken'in eşi silahlı saldırıya uğradı! 'Restorana önce iki kişi geldiler...'#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladıMerkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı#Şafak Kavcıoğlu
Anne şefkatiyle gözlerime baktı çocuğu olmamı istedi Fatma Girike veda günü...'Anne şefkatiyle gözlerime baktı çocuğu olmamı istedi' Fatma Girik'e veda günü...#Fatma Girik
30 yıl sonra ilk 2 metreyi aştı... Kaybolan araçlarını arıyorlar30 yıl sonra ilk! 2 metreyi aştı... Kaybolan araçlarını arıyorlar#Kastamonu
İstanbulda karla mücadele... Erdoğandan ilk yorum: Basiretsizliktirİstanbul'da karla mücadele... Erdoğan'dan ilk yorum: Basiretsizliktir#Recep Tayyip Erdoğan
Romantik dolandırıcılar iş başında | Hem gönülleri çalıyorlar hem paraları...Romantik dolandırıcılar iş başında | Hem gönülleri çalıyorlar hem paraları...#Dolandırıcılık
Brezilyada aşı skandalı... Saniye saniye kayıt altına alındıBrezilya'da aşı skandalı... Saniye saniye kayıt altına alındı#Brezilya
Almanyanın teklifi herkesi şoke etti Ukrayna çıldırdı: Şaka mı bu, sırada yastıklar mı varAlmanya'nın teklifi herkesi şoke etti! Ukrayna çıldırdı: 'Şaka mı bu, sırada yastıklar mı var?'#ALMANYA
Dev bankadan Türkiye değerlendirmesi Kur korumalı TL vadeli mevduata övgüDev bankadan Türkiye değerlendirmesi! Kur korumalı TL vadeli mevduata övgü#Türkiye
Canlarını hiçe saydılar... Nefes kesen hayat kurtarma operasyonuCanlarını hiçe saydılar... Nefes kesen hayat kurtarma operasyonu#Ziyaettin Alınlı
Baba olmanın keyfini bile çıkaramadan ölen ünlü oyuncunun eşi: Bu kayıptan çıkardığım ders....Baba olmanın keyfini bile çıkaramadan ölen ünlü oyuncunun eşi: Bu kayıptan çıkardığım ders.... #Amanda Kloost
Korona korkusu bunu da yaptırdı... Dev gemilerden temassız teslimatKorona korkusu bunu da yaptırdı... Dev gemilerden 'temassız' teslimat! #Tonga
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Şafak Mahmutyazıcıoğlu açıklaması

#Şafak Mahmutyazıcıoğlu#Ahmet Nur Çebi#Ece Erken
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebiden Şafak Mahmutyazıcıoğlu açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gece saatlerinde öldürülen eski yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ilgili konuştu.

Haberin Devamı

Beşiktaş'ın Antalya'daki kamp çalışmaları sırasında kameraların karşısına geçen başkan Çebi, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun vefatıyla ilgili şunları söyledi:

Sayın Şafak kardeşimizin ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Annesine, babasına, çocuklarına, eşlerine, yakınlarına sabır diliyorum. Beşiktaş'a hizmet etti. Camia olarak yaptıklarıyla ilgili kendisini minnetle anacağız. Talihsiz bir olay. Çok üzüldüm. Kendisiyle 2-3 yıl çalışma arkadaşlığım oldu, rahmet diliyorum. Hayat devam ediyor, takımı burada... Sevdiği renkler, Beşiktaş... Biz de camia mutlu olsun diye uğraşıyoruz. O da Beşiktaş'ın başarılı olmasını isterdi. Nur içinde yatsın.

BEŞİKTAŞ'TAN RESMİ BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Beşiktaş Kulübü, Şafak Mahmutyazıcıoğlu için gece saatlerinde başsağlığı mesajı yayınladı:

Haberin Devamı

Eski Yönetim Kurulu Üyelerimizden Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz.

Gözden Kaçmasın

Şafak Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti... Mekanda Fikret Orman da vardı iddiasıŞafak Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti... 'Mekanda Fikret Orman da vardı' iddiasıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Şafak Mahmutyazıcıoğlu#Ahmet Nur Çebi#Ece Erken

BAKMADAN GEÇME!

En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız

En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız?

#Koronavirüs Aşısı
Bilim insanlarından ürkütücü keşif... 18 dakikada bir sinyal geliyor

Bilim insanlarından 'ürkütücü' keşif... 18 dakikada bir sinyal geliyor!

#Uzay
Almanyanın teklifi Ukraynayı çıldırttı Şaka mı bu

Almanya'nın teklifi Ukrayna'yı çıldırttı! Şaka mı bu?

#ALMANYA

BAKMADAN GEÇME!

En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız

En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız?

#Koronavirüs Aşısı
Bilim insanlarından ürkütücü keşif... 18 dakikada bir sinyal geliyor

Bilim insanlarından 'ürkütücü' keşif... 18 dakikada bir sinyal geliyor!

#Uzay
Almanyanın teklifi Ukraynayı çıldırttı Şaka mı bu

Almanya'nın teklifi Ukrayna'yı çıldırttı! Şaka mı bu?

#ALMANYA