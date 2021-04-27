Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den rakiplerine tepki, taraftara övgü! "Bir tek onlar kaldı, herkes karşımızda"

Süper Lig’in 38. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Trabzon’a geldi.

Trabzon Havalimanına saat 18.00de gelen Beşiktaş kafilesi, polis kordonu altında dış hatlar gelen yolcu salonundan çıkış yaptı. Siyah beyazlı kafile, kendilerini bekleyen otobüsle Rize'ye hareket etti.

Başkan Ahmet Nur Çebi de kafilede yer aldı. Başkan Çebi’yi havalimanına gelen az sayıda Beşiktaş taraftarı çiçekle karşıladı. Burada taraftarlarla fotoğraf çektiren Başkan Çebi, gazetecilerin ’taraftarlar yanınızda’ sözüne karşılık, "Taraftar kıymetli bizim için. Bir tek onlar kaldı yanımızda, herkes karşımızda. Doğrusu bu. Hatay karşımızda, Rize karşımızda, herkes kıllandı, ayağa kalktı ve toparlanarak üstümüze geliyorlar. Biz yine de şampiyon olacağız." yanıtını verdi.

KEMAL ERDOĞAN: ADALET İSTİYORLAR MI GÖRELİM

Ligin 38. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacakları müsabaka için yapılan hakem atamasıyla ilgili ajanslara açıklamada bulunan Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan ise, "Başkanımız Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerimizin Türkiye Futbol Federasyonu ve kurullarıyla ilgili her zaman güven duyduğunu ifade eden, etik değerleri öne çıkaran demeçlerine rağmen yine bizi olumsuz düşünceye sevk eden hakem atamasıyla karşı karşıya kalmış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Görünen o ki bütün iyi niyetimiz ve futbolu korumak için gösterdiğimiz çaba, günün sonunda maalesef art niyetli olduğunu düşündüğümüz 'tablolarla' karşımıza çıkıyor." diyen Kemal Erdoğan, şunları kaydetti:

"Herkesi Rizespor ile oynayacağımız maça atanan hakemin sezon karnesine bakmaya davet ediyorum, takdiri de spor kamuoyuna bırakıyorum. Siz bizim yerimizde olsanız ne düşünürsünüz? Öte yandan teknik direktörümüz Sergen Yalçın'a ceza vermek için gözlerini dört açanlar, Fenerbahçe teknik kadrosunun meydan muharebesiyle ilgili ne düşünüyorlar? Hep beraber izleyelim ve adaletten bahsedenler gerçekten adalet istiyorlar mı görelim."

Çaykur Rizespor ile Beşiktaş, yarın saat 20.30da Çaykur Didi Stadında karşılaşacak.

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