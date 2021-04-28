Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den rakiplere gönderme: Üstümüze geliyorlar ama yine de şampiyonuz

Spor Arena/İsmail ER Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, takımla birlikte Rize’ye giderken Trabzon’da taraftarların yoğun ilgisi ile karşılaştı ve siyah beyazlılarla fotoğraf çektirdi. Burada basın mensuplarının “Taraftarlar yanınızda” ifadesi üzerine Çebi, “Onlar kıymetli benim için. Bir tek onlar kaldı yanımızda. Herkes karşımızda. Hatay karşımızda, Rize karşımızda. Herkes ayağa kalktı, toparlandı, üstümüze geliyorlar ama biz yine de şampiyonuz" dedi.

"OLUMSUZ DÜŞÜNCEYE SEVK EDEN BİR ATAMA"

Siyah beyazlı kulüp adına dün bir açıklama da yönetici Kemal Erdoğan’dan geldi. Erdoğan maça, Rizespor’un en çok maç kazandığı ve Karadeniz ekibinin rakiplerine en çok kırmızı kart çıkaran hakem Abdulkadir Bitigen’in atanmasına tepki göstererek “Başkanımızın TFF ile ilgili her zaman güven duyduğunu ifade eden demeçlerine rağmen yine bizi olumsuz düşünceye sevk eden hakem atamasıyla karşı karşıya kalmış bulunuyoruz" dedi.

"HERKES HAKEMİN KARNESİNE BAKSIN"

Erdoğan şöyle devam etti: “Görünen o ki; bütün iyi niyetimiz ve futbolu korumak için gösterdiğimiz çaba, günün sonunda maalesef art niyetli olduğunu düşündüğümüz tablolarla karşımıza çıkıyor. Herkesi hakemin sezon karnesine bakmaya davet ediyorum. Öte yandan teknik direktörümüz Sergen Yalçın’a ceza vermek için gözlerini dört açanlar, F.Bahçe teknik kadrosunun meydan muharebesiyle ilgili ne düşünüyorlar?"

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