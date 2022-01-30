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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Önder Karaveli'ye büyük jest

#Beşiktaş#Ahmet Nur Çebi#Önder Karaveli
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebiden Önder Karaveliye büyük jest
İsmail ER

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Önder Karaveli’nin ücretini belirledi... Sergen Yalçın sonrası oturduğu teknik direktörlük koltuğundaki performansıyla ve futbolcularla kurduğu etkili iletişimle güven veren Karaveli’den çok memnun olan Çebi, büyük bir jest yaptı. Sportif direktör Ceyhun Kazancı, Karaveli’nin kendileriyle hiçbir şekilde para konuşmadığını ifade ederek, “Bu rakam tamamen başkanımızın takdiri” dedi.

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın’la yolların ayrılmasının ardından ‘geçici’ olarak teknik direktörlüğe getirilen, ancak gösterdiği performansla siyah beyazlı takımın krizden çıkmasını sağlayıp bir de Süper Kupa kazandıran Önder Karaveli’nin bu başarısını karşılıksız bırakmadı. Çebi, sadece futbolcuların değil, camianın da güvenini kazanan 47 yaşındaki teknik adama maddi açıdan büyük bir jest yaptı.

‘Maddi konularda talebi olmadı’

Sportif direktör Ceyhun Kazancı ile yaptığı toplantıda Karaveli’nin durumunu değerlendiren başkan Çebi, başarılı teknik adama sezon sonuna dek 1 milyon 700 bin TL ücret verilmesini kararlaştırdı. Konuyla ilgili açıklama yapan Kazancı, bu rakamın tamamen başkan Çebi’nin takdiri olduğunu, Karaveli’nin para konusunda en ufak bir talebinin olmadığını ifade etti. Kazancı, şunları söyledi:

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‘Önder hoca sadece işine odaklandı’

“Önder hoca, kalbi her zaman Beşiktaş için çarpan, kulübümüze yıllardır büyük hizmetlerde bulunan, değerli bir teknik direktör. Kendisi U19 takımında olduğu gibi A takımda da sadece işini yapmaya odaklandı. Çalışma koşullarını ya da maddi konuları hiçbir şekilde gündeme getirmedi. Ne pazarlık yaptı ne de aldığı ücretin açıklanmasını istedi. Bu konulardan rahatsızlık duyuyor.”

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#Beşiktaş#Ahmet Nur Çebi#Önder Karaveli

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