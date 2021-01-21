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Futbol
Haber Giriş: 21.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den ezeli rakiplere transfer göndermesi!

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den ezeli rakiplere transfer göndermesi!
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Başakşehir Başkanı Ahmet Nur Çebi, milyon euroluk transferler yapan ezeli rakiplere göndermede bulundu.

Spor Arena / İsmail ER - Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi transfer çalışmaları, yolları ayırmak istedikleri oyuncular başta olmak üzere gündemle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

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Kulübün youtube kanalında Taraftar Soruyor programının konuğu olan Çebi şunları söyledi: “Rakipler transfer dönemlerinde bizden daha çok transfer yaptı. Beklentiler onların daha başarılı olacağıydı, biz de bu işin içinde olduğumuzu ispat ettik. İnanmayanlar vardı. Rosier’i kim tanıyordu? Bana göre yıldız, hangi yıldızla mukayese edeceksin? 600-700 bine getirdiğiniz değil de 7 milyon Euro’ya getirdiğiniz mi yıldız? Bırakın o yıldızlar onlarda kalsın, biz kendi yıldızlarımızla Beşiktaş’ı parlatmaya devam ederiz.

6 aydır oturanlar bizi yoruyor

Başımızın belada olduğu, ekonomik olarak yoran futbolcular var. Hiçbiri gitmedi. ‘Gitmeyi düşünmüyoruz, aldığımız ücretler çok iyi, bulursak önce hangi şehir olduğuna bakarız, sonra paranın miktarına bakarız’ diye diye 6 aydır oturuyorlar. Rosier, Ghezzal ve Montero’nun bonservisini elinde bulunduran takımlar, maalesef geçen yıl çok istememize rağmen ‘Önümüzü görelim’ diyerek konuyu bu yıla sarkıttı. Bahsi geçen 3 futbolcu da ‘Bu seneyi tanıma yılı olarak yaşamak istiyoruz ondan sonraki senelerde şartları konuşuruz’ dediler. Biz de o süreci yaşamak zorundayız. Hoş bir haber değil bu ama bonservisleriyle zorlayabilirler bizi. Bu üç arkadaş da, kulüpleri de”

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebiden ezeli rakiplere transfer göndermesi

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