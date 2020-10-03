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GeriFutbol Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yeni transfer Valentin Rosier ile buluştu
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Futbol
AA
Haber Giriş: 03.10.2020 - 12:26 | Son Güncelleme:

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yeni transfer Valentin Rosier ile buluştu

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı futbol takımının yeni transferi Valentin Rosier ile bir araya geldi.

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  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
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Kulüpten yapılan açıklamada, başkan Çebi'nin 24 yaşındaki Fransız futbolcu ile BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde buluştuğu belirtildi.

Açıklamada, Ahmet Nur Çebi'nin Rosier'e "hoş geldin" dediği ve başarı dileğinde bulunduğu aktarıldı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yeni transfer Valentin Rosier ile buluştu

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