Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: "Tek çıkar yol bağış kampanyası"

Spor Arena / İsmail ER - Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, toplam borcu 2 milyar 961 milyon liraya ulaşan kulübün ekonomik açıdan düzlüğe çıkarmanın tek yolunun bağış kampanyası olduğunu söyledi. Dün Vodafone Park’ta düzenlenen olağan divan kurulu toplantısında konuşan Çebi, “Bu şartlardan çıkabileceğimiz tek yol bağış kampanyası. Beşiktaş’ı Beşiktaşlı’dan başka hiçbir şey kurtaramaz. Kampanyanın hazırlıkları bitmek üzere. Özellikle divan üyelerimizden destek bekliyoruz. Bir lira da bir, bin lira da bir. Faiz yükünden kurtulmamız gerekiyor. Bu bağış kampanyasıyla bunun başarılacağına inanıyorum. Artık kara delikler yok, kapatarak geliyoruz” dedi.

Konu Beşiktaş ise her şey durur

Yarım saat süren konuşmasının büyük bölümünü eski başkan Fikret Orman’ın geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında yer alan açıklamalarına ayıran Çebi, “Konu şahsileştirilecek durumda değil. Seninle benim aramda konu değil. Bu seninle Beşiktaş arasındaki bir konu. Konu Beşiktaş ise benim için her şey durur. İbra edilmemenin dünyanın sonu olmadığını, aklanmak için fırsat olduğunu ifade etmeme rağmen programa çıktı” diye konuştu. Orman’ın Beşiktaş Futbol AŞ yönetimine girmemesi nedeniyle kendisine yönelttiği eleştiriye yanıt veren Çebi, şunları söyledi:

Ben, Fikret Orman gibi kaçmadım

"Göğsümü koyacakmışım! Ya ben kellemi koydum. Bir sürü AŞ vardı, hepsinde de yönetim kurulu üyesiydim. Şu anki vergi borçlarımızın yüzde 67’si benim yönetim kurulu üyesi olduğum şirketlere ait. Yüzde 33’ü Futbol AŞ’ye ait. Seçeceksem Futbol AŞ’yi seçerdim. Bugün de Futbol AŞ üyesi değilim, görev yapacağına inandığım bir ekip kurdum. Oranın büyük ortağıyım. Orada olmamam söz konusu olamaz. Hiçbir yerden kaçmadım. Onun kaçtığı gibi kaçmadım.” En çok içerlediği konunun Orman’ın, “Güçlü başkan olarak geldin, hadi para ver” sözü olduğunu belirten Çebi, “Güçlü olmak para mıdır? Güçlü başkan davul çalmışım. Çaldım, ayıp mı ettim?” dedi

'Üzgünüm, ağlamamak için kendimi zor tutuyorum"

Ahmet Nur Çebi, Fikret Orman’ın, başkanlığa geldikten sonra para vermesi gerektiği yönündeki sözlerine değinerek, “Ben gelmişim para verecekmişim, Ali Koç vermiş. Ben Ali Koç değilim, beni ezmeye mi çalışıyorsun? Sen niye vermedin? Yani sen parayı harcayacaksın, vatandaş gelip senin borcunu ödeyecek, ayıptır. Bir sus artık, bir başını öne eğ” ifadelerini kullandı. Kulübün bütün gelirlerinin temlikli olduğunu vurgulayan Çebi, “Çok üzgünüm, ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Biletiniz, ön göğsünüz, arka sırtınız, bacağınız, tozluğunuz, doğmuş ve doğacak hepsi temlikli. Kartal Yuvası mağazaları felaket içinde yüzüyor. Hepsi temlikli, elektrik parasını ödemek için bile yok” dedi. Üyelerin kasadan çekler alındığı yönündeki konuşmalarına da değinen Çebi, “Kasadan alanlar da verenler de belli. Sayın başkanın imzası olmadan Beşiktaş’ta hiçbir şey olmadı” diye konuştu.





Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!